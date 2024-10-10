Стоимость возведения военно-патриотического центра в Прикамье может вырасти до 4 млрд

Posted 10 октября, 09:50
Published 10 октября, 09:50
Modified 10 октября, 09:53
Updated 10 октября, 09:53
Стоимость строительства военно-патриотического центра «Авангард» в деревне Гамы Пермского края может увеличиться в два раза. Из региональной Адресной инвестиционной программы следует, что до 2029 года на проект могут выделить 4,1 млрд рублей, пишет издание «Ъ-Прикамье».
Год назад речь шла о сумме 2,07 млрд рублей. В пояснительной записке к бюджету региона было сказано, что в 2025 году на возведение «Авангарда» потратят 744,9 млн рублей, а в 2026 году — 1,3 млрд рублей. Он откроется на базе бывшего лагеря «ОДК-Стар» «Орленок» в 2029 году.
В обновленном лагере общей площадью 15 га планируется открыть четыре кластера: жилой, военно-спортивный, хозяйственно-бытовой и административный. В имущественный комплекс входят учебный и административный корпуса, культурно-досуговый центр со зрительным залом и музеем, жилые помещения на 300 курсантов и помещения для проживания персонала, а также столовая и медицинско-бытовой комплекс. Кроме того, будут построен крытый спорткомплекс с бассейном, открытые спортплощадки, строевой плац с трибуной и флагштоками, многофункциональная полоса препятствий.
В центре «Авангард» будут проводить учебные сборы для допризывников, патриотические мероприятия, краевые профильные лагеря, учебно-тренировочные сборы и молодежные форумы.