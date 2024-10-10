Стоимость возведения военно-патриотического центра в Прикамье может вырасти до 4 млрд

В обновленном лагере общей площадью 15 га планируется открыть четыре кластера: жилой, военно-спортивный, хозяйственно-бытовой и административный. В имущественный комплекс входят учебный и административный корпуса, культурно-досуговый центр со зрительным залом и музеем, жилые помещения на 300 курсантов и помещения для проживания персонала, а также столовая и медицинско-бытовой комплекс. Кроме того, будут построен крытый спорткомплекс с бассейном, открытые спортплощадки, строевой плац с трибуной и флагштоками, многофункциональная полоса препятствий.