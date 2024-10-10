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Posted 10 октября, 09:50

Published 10 октября, 09:50

Modified 10 октября, 09:53

Updated 10 октября, 09:53

Стоимость возведения военно-патриотического центра в Прикамье может вырасти до 4 млрд

Стоимость возведения военно-патриотического центра в Прикамье может вырасти до 4 млрд

10 октября 2024, 09:50
Фото: 1MI
Сюжет
Бюджет края
Открытие учреждения ожидается в 2029 году в деревне Гамы.

Стоимость строительства военно-патриотического центра «Авангард» в деревне Гамы Пермского края может увеличиться в два раза. Из региональной Адресной инвестиционной программы следует, что до 2029 года на проект могут выделить 4,1 млрд рублей, пишет издание «Ъ-Прикамье».

Год назад речь шла о сумме 2,07 млрд рублей. В пояснительной записке к бюджету региона было сказано, что в 2025 году на возведение «Авангарда» потратят 744,9 млн рублей, а в 2026 году — 1,3 млрд рублей. Он откроется на базе бывшего лагеря «ОДК-Стар» «Орленок» в 2029 году.

В обновленном лагере общей площадью 15 га планируется открыть четыре кластера: жилой, военно-спортивный, хозяйственно-бытовой и административный. В имущественный комплекс входят учебный и административный корпуса, культурно-досуговый центр со зрительным залом и музеем, жилые помещения на 300 курсантов и помещения для проживания персонала, а также столовая и медицинско-бытовой комплекс. Кроме того, будут построен крытый спорткомплекс с бассейном, открытые спортплощадки, строевой плац с трибуной и флагштоками, многофункциональная полоса препятствий.

В центре «Авангард» будут проводить учебные сборы для допризывников, патриотические мероприятия, краевые профильные лагеря, учебно-тренировочные сборы и молодежные форумы.

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#Общество#Пермь#Воспитание#Патриотическое воспитание#Бюджет края
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