Фасад «дома со львами» в центре Перми должны отремонтировать до октября 2027 года

Согласно документу, он вступит в силу спустя 10 дней после дня его опубликования — то есть, 21 октября текущего года. Собственник или владелец «дома со львами» обязан устранить причины появления трещин на стене лестничной клетки западного крыла в срок до 30 ноября 2026 года. Кроме того, он должен отреставрировать фасады и оконные заполнения до 30 сентября 2027 года.