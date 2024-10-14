Фасад «дома со львами» в центре Перми должны отремонтировать до октября 2027 года

Posted 14 октября, 09:02
Published 14 октября, 09:02
Modified 14 октября, 09:05
Updated 14 октября, 09:05
Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края обязала собственника отремонтировать историческое здание на ул. Монастырская, 15 («Дом со львами»). Первым на приказ на сайте инспекции обратило внимание ИА «Текст».
Согласно документу, он вступит в силу спустя 10 дней после дня его опубликования — то есть, 21 октября текущего года. Собственник или владелец «дома со львами» обязан устранить причины появления трещин на стене лестничной клетки западного крыла в срок до 30 ноября 2026 года. Кроме того, он должен отреставрировать фасады и оконные заполнения до 30 сентября 2027 года.
Ранее в здании на Монастырской, 15 находилась администрация комбината «Молотовуголь», а затем «Пермглавснаб». Оно построено еще в 1947 году по проекту архитектора Василия Чернова. Отделка фасадов выполнена в стилистике «сталинский ампир» — это изобилие декоративного и скульптурного декора.