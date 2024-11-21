Как в Северной Корее? Что будет, если Россию отключат от всемирного интернета

Posted 21 ноября, 11:34
Published 21 ноября, 11:34
Modified 21 ноября, 11:36
Updated 21 ноября, 11:36
В декабре этого года Роскомнадзор (РКН) проводит учения по отключению Рунета от всемирного интернета. Такие проверки РКН осуществляет совместно с операторами связи каждый год. Целью меры является подтверждение готовности российского интернета обеспечить доступность ключевых зарубежных и отечественных сервисов в случае преднамеренного внешнего воздействия.
Какое развитие событий возможно, если отключение будет не учебным, а реальным, рассказал корреспонденту Properm.ru доцент кафедры информационных технологий и автоматизированных систем, кандидат технических наук Даниил Курушин.
По словам Курушина, на обычных пользователях учения сказаться никак не должны, поскольку подобного в прошлом не случалось. Кроме того, цели «отключить Рунет» у РКН нет.
В самом вопросе кроется ошибка. Власти не могут ограничить доступ провайдерам, так как именно они и телекоммуникационные компании предоставляют такой доступ. Гипотетически, можно принять закон, ограничивающий деятельность того или иного ресурса по отдельности или всех сразу. Сейчас ряд ресурсов имеют ограничения по решению суда. Чаще всего причиной выступает авторское право, но не только.
В гипотетическом случае «запрета всего интернета» провайдеры должны будут обеспечить функционирование Рунета в таких условиях. В этом случае пострадают в первую очередь процессы обновления программного обеспечения в системах, в том числе критически важных, поэтому нужно будет создавать какие-то контролируемые кем-то шлюзы для доступа к подобным ресурсам, это возможно.
Смысл этих ограничений не в том, чтоб полностью исключить доступ граждан России к сетям запрещенных в РФ организаций, а чтоб создать небольшое конкурентное преимущество у поставщиков услуг в нашей стране. Исследования, проводимые специалистами интернет-провайдеров, показывают возможность создания глубоких нейросетевых фильтров, которые могут заблокировать также траффик, «обернутый» в VPN-туннель. Однако этого никто не делает.
«Наивно полагать, что провайдеры не знают о существовании сервисов, которыми умеет пользоваться любой школьник», — подытожил Курушин.