Как в Северной Корее? Что будет, если Россию отключат от всемирного интернета

В самом вопросе кроется ошибка. Власти не могут ограничить доступ провайдерам, так как именно они и телекоммуникационные компании предоставляют такой доступ. Гипотетически, можно принять закон, ограничивающий деятельность того или иного ресурса по отдельности или всех сразу. Сейчас ряд ресурсов имеют ограничения по решению суда. Чаще всего причиной выступает авторское право, но не только.