Стрельба по воронам и запрет самокатов. Незаурядные итоги в пермском стиле

Пока суд да дело, Пермь нечаянно была признана «молодежной столицей России» 2025 года. Естественно, в связи с этим возникают вопросы — что это за парадиз такой для юных и смелых, где подростки не могут даже на колесном устройстве с моторчиком покататься? Пешком, как известно, нынешняя молодежь ходить не любит. Так что лишенные доступных средств езды молодые, того и гляди, начнут всё больше уезжать на учебу и просто жить, любить и трудиться в другие города-миллионники, где местные мэрии не ставят палок в колеса. Ну, а те, кто не уедут, — страшно даже сказать, но можно предположить — всё более станут склоняться к образу жизни хикикомори — так в Японии называют людей, которые годами не выходят из дома, вечно пребывают в депрессии, часто не имеют работы и живут за счет родственников. В Перми, в условиях дефицита на рынке труда, рост числа хикикомори может стать настоящей катастрофой для экономики! И всё оттого, что юношам и девушкам, обдумывающим житье, не дают свободы передвижения.