Стрельба по воронам и запрет самокатов. Незаурядные итоги в пермском стиле

Posted 30 декабря, 04:00
Published 30 декабря, 04:00
Modified 30 декабря, 13:32
Updated 30 декабря, 13:32
В уходящем году в Прикамье произошло несколько событий, значение которых трудно было оценить сразу. Некоторые из них кажутся хотя и прогремевшими, но плановыми, другие странными, и даже забавными, некоторые — вполне обыденными. Однако каждое из них обозначило тенденцию или проблему, которые в 2025 году могут обернуться значимыми событиями для жителей региона.
В начале 2024 года краевое правительство сдвинуло сроки капитального ремонта многоквартирных домов в Прикамье. Прежде в регионе действовала программа, рассчитанная на 2014–2044 годы. Срок, сам по себе способный вызвать удивление, — ведь даже Госплан СССР измерял задачи развития народного хозяйства только пятилетками. Даже грандиозный план реконструкции Москвы, принятый в 1935 году, был рассчитан на десятилетие.
Однако, как выяснилось, в Пермском крае первая десятилетка капремонта с треском провалилась. Краевые чиновники признали, что программу подготовили без учета технического состояния домов и с изрядными перекосами в сроках исполнения. С 2015 года удалось сделать 11 852 вида работ — менее половины от плана.
Чтобы не стопорить процесс, правительство Прикамья утвердило новую программу капремонта в многоквартирных домах Пермского края — теперь уже на очередной «рекордный» полувековой период, 2024–2074 годы. Включили в нее 12 677 домов.
Казалось бы, теперь всё путем, глава краевого минЖКХ Артем Балахнин заверил, что теперь программа написана «с учетом финансовой устойчивости Фонда капремонта и ранее выполненных комплексных обследований технического состояния многоквартирных домов».
Однако масса вопросов возникла у обитателей жилых зданий, включенных в программу. Горожан смущает, что планы капремонта по отдельным домам сдвинулись на 30–40 лет. К моменту проведения работ многим домам стукнет более 80 лет, да и жильцы не помолодеют. Дождутся ли дома и владельцы квартир капитального ремонта — известно одному провидению. К тому же, по отдельным домам неизвестно, куда «испарились» прежде предусмотренные виды ремонта — например систем водоснабжения.
По мнению правозащитников и юристов, новый вариант программы капремонта МКД в Пермском крае не соответствует жилищному законодательству России. Поэтому ситуация чревата судебными разбирательствами, возможно, массовыми — особенно, если грандиозный проект капремонта в Прикамье опять начнет буксовать.
В сентябре уходящего года депутаты краевого парламента поддержали законопроект о разрешении охоты на серых ворон, чаек и крачек. Дело в том, что эти потомки динозавров, по сведениям науки, могут причинить людям вред, распространяя заразный птичий грипп. К тому же, они охотятся на любимую охотниками боровую и болотную дичь.
Узаконенная пальба по воронам и чайкам позволит регулировать их численность. Жестко, но иначе нельзя — считают авторы законопроекта, ведь отправить зараженных диких «каркуш» на карантин — дело немыслимое.
Казалось бы, классический случай целесообразности ради общего блага. Но дело в том, что отстреливать птиц, способных нести заразу, будут, скорее всего, охотники в сельской и лесной глубинке Прикамья. А что делать в больших городах, где чайки и вороны давно «оккупировали» все свалки, в том числе обычные кучи мусора на плохо убранных площадках с незакрытыми контейнерами? Не нанимать же, на самом деле, как в сказке о Красной шапочке, охотников за счет бюджета. В городе птицы «ближе» к людям — значит, и риски передачи заразы выше. Убрать затмевающие небо стаи из мегаполисов можно, только наведя порядок во дворах и подчистив несанкционированные помойки.
Но это — дело маловероятное, во всяком случае, в ближайшем году, учитывая многочисленные жалобы жителей Западного Урала в соцсетях на мусор, грязь, крыс и ворон в городских дворах.
Слова, которые сказала на днях спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко, что мусорная реформа «забуксовала» и стала «похожа на деградацию и регресс», — в значительной степени относятся и к Пермскому краю.
Почта на селе — это вовсе не то, что в городе. Здесь люди получают пенсии, платят за коммуналку, отправляют бумажные письма, справедливо полагая, что интернет — это вариация баловства. Почта — один из главных «столпов» деревенского мира. Но вот незадача: многие сельские отделения «Почты России» в последние годы закрываются из-за ветхости помещений и дефицита сотрудников.
В Прикамье — 457 сельских отделений почтовой связи. Многие нуждаются в реконструкции, но своих средств на ремонты у «Почты России» не хватает (в 2024 году было запланировано только 14 ремонтов). На весну 2024-го 35 отделений были «временно» закрыты. При этом помочь с переездом или ремонтом могут далеко не все муниципалитеты — ведь у них бюджетные «кошельки» тоже не слишком толсты.
В феврале 2024 года с проблемами сельской почты ознакомились депутаты краевого Заксобрания. Некоторые парламентарии-пермяки отреагировали, как и полагается горожанам: посоветовали внедрять в сельских почтовых отделениях «автоматизацию», «обслуживать отделения без физического присутствия человека» и сотрудничать с компаниями по доставке товаров, которые можно заказать в интернет-магазинах.
Но, как выяснилось, дело вовсе не в том, что роботов-почтальонов пока не изобрели, а сельские коллеги Дуни Петровой (по прозвищу Стрелка) чужды современных технологий. Главное, чтобы почта, во-первых, была вообще, во-вторых — находилась в «шаговой доступности» для селян, и до нее не нужно было ехать несколько часов по разбитой дороге. Люди, которые хотят отправлять бумажные, а не электронные письма и вносить коммунальные платежи по старинке, «в окошечко», должны получить такую возможность. И не беда селян, что они не покупают через интернет-магазины сало, соленые огурцы или сено для коровы.
Пока же проблемы только усугубляются. В 2024 году в Прикамье отремонтировано и модернизировано 14 почтовых сельских отделений — капля в море. А главы муниципалитетов Пермского края минувшим летом попросили избавить их от обязанности выделять помещения для «Почты России», объяснив свою позицию тем, что в городах края, а тем более в отдаленных селах и деревнях нет незанятых зданий и денег на финансирование почтовых офисов.
Одним из самых резонансных решений Пермской гордумы в 2024 году стали поправки в правила благоустройства. По предложению мэрии в марте были заметно ужесточены требования к парковке в центре города популярных средств передвижения — электроскутеров и электровелосипедов. Скромную колесную радость тинейджеров разрешили ставить только на велопарковках. При этом в сити специальных парковок — еще поискать. Со «стихийных» же стоянок электроскутеры начали усиленно эвакуировать, а забрать их обратно можно было только после уплаты штрафа в размере от 1,5 тыс. рублей (с учетом стоимости эвакуации).
В апреле сервисы аренды электросамокатов (кикшеринг) Whoosh и «МТС Юрент» (бывший Urent) прекратили работу в Перми. Правда, они не сдались и, по сведениям на декабрь, обжалуют решение пермских властей в апелляционном суде Нижнего Новгорода (в сентябре Пермский краевой суд отказал акулам кикшеринга в удовлетворении иска к гордуме).
Пока суд да дело, Пермь нечаянно была признана «молодежной столицей России» 2025 года. Естественно, в связи с этим возникают вопросы — что это за парадиз такой для юных и смелых, где подростки не могут даже на колесном устройстве с моторчиком покататься? Пешком, как известно, нынешняя молодежь ходить не любит. Так что лишенные доступных средств езды молодые, того и гляди, начнут всё больше уезжать на учебу и просто жить, любить и трудиться в другие города-миллионники, где местные мэрии не ставят палок в колеса. Ну, а те, кто не уедут, — страшно даже сказать, но можно предположить — всё более станут склоняться к образу жизни хикикомори — так в Японии называют людей, которые годами не выходят из дома, вечно пребывают в депрессии, часто не имеют работы и живут за счет родственников. В Перми, в условиях дефицита на рынке труда, рост числа хикикомори может стать настоящей катастрофой для экономики! И всё оттого, что юношам и девушкам, обдумывающим житье, не дают свободы передвижения.
На выборах президента России в уходящем году Пермский край отличился высокой явкой избирателей (с учетом ДЭГ) — более 80%. В нескольких округах (Бардымском, Юсьвинском и Губахинском) явка и вовсе превысила 90%. В остальных городах и весях, за исключением Косинского округа, результат активности избирателей тоже вполне впечатляющий — более 80% (Пермь — 76%).
Безусловно, правы эксперты, говорящие, что рекордное участие в голосовании — это «демонстрация общественного единения и ответ на внешние вызовы». Но несомненно также, что общественная активность растет и в связи с внутренними проблемами отдельно взятого Пермского края. Сегодня жители Прикамья доверяют федеральной власти, но зачастую скептически оценивают качество и результаты работы местных чиновников.
Свидетельство этого — рост обращений жителей Прикамья к главе государства, в прокуратуру, Следственный комитет РФ. Люди обращаются по самым разным вопросам: резкое увеличение в малоэтажных старых домах нескольких территорий платежей за коммунальные услуги (связанное с решениями именно региональных властей), застройка территорий спорткомплексов, скверная работа общественного транспорта…
Увеличение числа жителей, «сердитых» на местных чиновников и притом готовых иногда подняться с дивана, в территориях Пермского края может заметно сказаться на ходе губернаторских выборов в 2025 году. Это играет на руку оппозиционным парламентским партиям, в том числе левым — КПРФ и «Справедливая Россия», которые в последнее время заметно увеличили свою активность, в том числе в СМИ и интернет-пабликах. Очевидно, что команде действующего губернатора в ближайшие месяцы придется держать «круговую оборону» от критических атак с разных сторон.
Так что в политическом плане 2025 год в Прикамье обещает быть нескучным. Ведь верно говорят, что самодостаточным можно быть только на необитаемом острове. А в развитом обществе, каковое, несомненно, имеет место быть в Пермском крае, каждый обречен, чтобы его, по крайней мере в ходе выборов, доставали и другие.
Анатолий Москвин для Properm.ru.