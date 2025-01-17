IT-компанию-владельца серверов пермских хакеров не смогли обанкротить

Posted 17 января, 11:32
Published 17 января, 11:32
Modified 17 января, 11:47
Updated 17 января, 11:47
Арбитражный суд Пермского края 14 января прекратил производство по делу о банкротстве пермской IT-компании «Гет-Нэт». Фирма стала известна в связи с расследованием двух уголовных дел. Это дела группировки пермских хакеров, с 2010 года торговавших данными кредитных карт Visa и MasterCard ряда крупных американских банков и о взятке в 160 млн рублей от них бывшему контрразведчику. Из материалов данных дел известно, что именно на серверах компании «Гет-Нэт» хакеры хранили данные, техника была изъята следствием.
Как пояснили журналисту Properm.ru в арбитражном суде, налоговая не смогла подтвердить гарантированный законом минимальный размер расходов на ведение процедуры банкротства. На этом основании дело было прекращено.
С иском о банкротстве фирмы «Гет-Нэт» в сентябре 2023 года выступила налоговая. Задолженность компании по налогам и сборам перед межрайонной ИФНС №21 составляла 6,1 млн рублей. К декабрю 2024 года по уточненным данным требования по обязательным платежам составил 5,8 млн рублей.
В материалах дела о банкротстве «Гет-Нэт» есть ссылки на отзывы самой компании о том, что у фирмы есть достаточное имущество для погашения задолженности. Кроме того, на протяжении всех заседаний по делу начиная с апреля 2024 года есть ходатайства Зайцева об отложении рассмотрения дела в его отсутствии. Тогда владельца фирмы приговорили за торговлю данными к реальному сроку наказания.
Сам Зайцев был признан банкротом в октябре 2024 года. Его кредиторами выступают Госкорпорация развития «ВЭБ.РФ», банки, несколько фирм-поставщиков и принадлежащая ему микрофинансовая «Финбург». В январе прошлого года у МФО был сокращен на 20 млн рублей уставной капитал, а в июле по собственному заявлению ее исключили из реестра ЦБ РФ, на сайте регулятора с этого времени она обозначена как не действующая.
Владелец и директор «Гет-Нэт» Артем Зайцев, согласно опубликованного судебного решения по уголовному делу о группе хакеров, в отличие от подельников не признавал вину. В апелляционной жалобе на приговор он и его защита указывали на то, что у следствия не было доказательств его вины, называя аргументы полиции подложными. Кроме того он утверждал, что подельник Александр Ковалев сделал свою жену совладельцем компании насильно и пользовался деньгами фирмы и ее ресурсами без ведома Зайцева. Ковалев и Зайцев по уголовному делу получили реальные сроки, соответственно 4 и 3,5 года колонии общего режима.
Ковалев в отличие от Зайцева вину свою признавал. Но это не повлияло на тяжесть приговора — реальный срок наказания получили из всей группы только они двое, срок им назначен с момента вынесения решения.
В ноябре прошлого года Верховный суд поставил спор о владении компанией «Гет-Нэт» между Зайцевым и Ковалевым. В марте 2024 года в корпоративный спор о возмещении 65,6 млн рублей за акции компании «Гет-Нэт» завершился в арбитраже в пользу Александры Ковалевой, бывшей жены партнера и подельника Зайцева Александра Ковалева.
Ковалев в ходе расследования дела русских хакеров показал следствию на бывшего контрразведчика Григория Царегородцева, которому он с подельниками передал взятку в 160 млн рублей. В материалах дел есть указание на то, что именно сотрудник спецслужбы в 2016 году познакомил Зайцева и Ковалева. Царегородцеву в декабре прошлого года со второго раза назначили 8,5 лет колонии строгого режима со штрафом в 160 млн рублей. Также его лишили майорского звания. Кроме того, суд постановил конфисковать имущество свидетеля и родственника осужденного.