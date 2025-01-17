IT-компанию-владельца серверов пермских хакеров не смогли обанкротить

Владелец и директор «Гет-Нэт» Артем Зайцев, согласно опубликованного судебного решения по уголовному делу о группе хакеров, в отличие от подельников не признавал вину. В апелляционной жалобе на приговор он и его защита указывали на то, что у следствия не было доказательств его вины, называя аргументы полиции подложными. Кроме того он утверждал, что подельник Александр Ковалев сделал свою жену совладельцем компании насильно и пользовался деньгами фирмы и ее ресурсами без ведома Зайцева. Ковалев и Зайцев по уголовному делу получили реальные сроки, соответственно 4 и 3,5 года колонии общего режима.