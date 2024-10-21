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2025 год

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Октябрь
Сроки строительства экотропы на камне Ветлан перенесли на следующий год
21 октября, 16:20
В 2025 году в Перми может пройти Всероссийский форум рабочей молодежи
5 октября, 08:53
Сентябрь
В Перми ищут архитектора «Дома музыки» на заводе Шпагина
12 сентября, 11:11
Август
Депутат Пермской гордумы предложил обучать школьников стрельбе
27 августа, 09:59
Строить новую школу рядом с цирком в Перми помогает серый кот
21 августа, 06:03
Июль
В Прикамье начались съёмки приключенческого сериала «Никто не знает про Маньпупунёр»
Премьера фильма запланирована на 2025 год.
24 июля, 03:18
Май
В Минспорта Прикамья пояснили причины отставания стройки на Иве от графика
20 мая, 06:39
Февраль
Минтранс Прикамья утвердил тарифы для речного электротранспорта
28 февраля, 12:45

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