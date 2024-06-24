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Добрянский округ

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Июнь
В Добрянке супруге погибшего в ДТП водителя скутера выплачен один миллион рублей
Инцидент произошел в августе прошлого года.
24 июня, 07:30
Май
В ходе СВО погиб мобилизованный отец трех детей из Добрянки Александр Катаев
23 мая, 08:58
Апрель
В течение суток в Пермском крае утонули двое мужчин
30 апреля, 06:58
Март
Хамам и кинотеатр. В Лукоморье нашли самый дорогой коттедж в Пермском крае
28 марта, 10:42
Февраль
Следком заинтересовался состоянием аварийного причала в Добрянском округе
Причал не могут отремонтировать уже много лет.
15 февраля, 13:48
Январь
Стало известно, когда в Добрянском округе откроется парк ледопадов
17 января, 10:40
В Добрянском округе Прикамья откроется парк ледопадов
Посетить ледовый городок можно будет менее, чем через две недели.
9 января, 06:52
Чиновник одного из округов Прикамья получит премию почти в 100 тысяч рублей
Главе Добрянского округа присудили вознаграждение по итогам его успешной работы в 2023 году.
6 января, 08:53

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