properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Генеральный директор

Выбрать дату
2024
Экс-директор «Пермэнерго» стал топ-менеджером пермского «Горсвета»
Бывший руководитель «Горсвета» Андрей Углов покинул пост 28 июня.
31 июля 2024, 07:21
В Перми суд ужесточил приговор экс-совладельцу «Камской долины» Алевтине Романовой
Предыдущие обвинительные приговоры были обжалованы участниками судебного процесса.
8 мая 2024, 13:02
Стало известно, кто стал новым генеральным директором пермской компании «Новомет»
С 2015 года руководителем организации был Максим Перельман.
16 апреля 2024, 07:26
Пермская кондитерская фабрика заработала более одного миллиарда рублей в 2023 году
В течение прошлого года выручка предприятия выросла на 15%.
13 апреля 2024, 09:57
В Пермском крае по итогам аукциона продано 36 участков леса для вырубки
От продажи 96,3 тыс. куб. м. лесоматериала в региональный бюджет поступит 75,1 млн. рублей.
18 марта 2024, 05:48
Стало известно, кто возглавит Фонд развития Пермского края
Предыдущий руководитель организации возглавлял структуру всего три месяца.
7 марта 2024, 11:05
2010
Экс-глава «Уралкалия» возглавил «Сильвинит»
Новые акционеры компании отправили в отставку Ростяма Сабирова.
6 октября 2010, 07:25

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика