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Кастинг

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2024
Театр-Театр объявил кастинг артистов для новой детской сцены
Попытать удачу в отборе можно до середины октября.
30 сентября 2024, 08:35
Пермский театр ищет мужчину на роль Старшего Брата из романа «1984» Джорджа Оруэлла
Мужчина должен обладать «мудрым и проницающим взглядом».
9 сентября 2024, 03:02
В Перми ищут автомобили для полнометражного фильма
Съемки пройдут 15 июля на Сылвенском тракте.
15 июля 2024, 04:16
В Перми ищут актера на роль Жириновского
В фильме в основном Жириновскому 48-50 лет, но будут кадры из его молодости.
2 апреля 2024, 12:57
Только с опытом работы. В Перми ищут актеров в новый сериал
Съемочный процесс начнется уже на этой неделе.
15 января 2024, 04:41
В Перми для съемок фильма ищут школьников с калмыцкой внешностью
Наличие актерского опыта не является обязательным условием.
9 января 2024, 04:30
2013
В Перми снимут новый фильм о второкласснике и второгоднике Иване Семенове
Кастинг на главные и эпизодические роли состоится уже в июне.
20 мая 2013, 06:16
2011
«Сцена-Молот» на двухлетие готовит «Жару»
В новом спектакле театр снова поднимет актуальные вопросы современного социума.
26 октября 2011, 04:07
Константин Хабенский утвержден на роль «географа»
Юные пермские актеры исполнят роли школьников в фильме «Географ глобус пропил».
9 сентября 2011, 08:38

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