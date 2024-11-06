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Крыша

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Ноябрь
В Прикамье управляющая компания отказывалась чинить дырявую крышу больше полугода
6 ноября, 03:11
Сентябрь
Фото. Купить дом царских времен в Ординском районе можно за 600 тысяч рублей
10 сентября, 06:53
Апрель
В Ординском округе Прикамья продают купеческий дом за 950 тысяч рублей
Площадь земельного участка — 21 сотка.
12 апреля, 12:21
Март
Видео. Чусовская прокуратура начала проверку по факту падения снега с крыши на женщину
22 марта, 09:16
В центре Перми на ребенка упала сосулька. ТСЖ не признает ответственности
15 марта, 10:57
Февраль
В Прикамье за кражу осудили женщину, проникшую в дом соседа через крышу
14 февраля, 06:45
Ремонт здания Грачевской больницы Перми обойдется властям в 90 миллионов рублей
11 февраля, 05:36
Январь
На капитальный ремонт убежища пермского ГУ МВД потратят 53,5 миллиона рублей
22 января, 07:05

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