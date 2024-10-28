properm.ru
ГлавноеВсе новости

МЧС Прикамья

Выбрать дату
Октябрь
Утром 14 октября Прикамье накроют туман и изморозь
13 октября, 08:46
Июль
В Прикамье на пожаре в селе Бершеть погиб человек
29 июля, 05:17
Пермский край накроют туманы, ливни и грозы
23 июля, 10:43
МЧС Прикамья предупреждает о высокой пожарной опасности в регионе
22 июля, 07:56
В Пермском крае 17 июля утонули два человека
18 июля, 07:29
Фото. В Перми из-за зажженной свечи сгорела квартира
16 июля, 08:33
Июнь
Ветер до 27 м/с! В Прикамье второй день подряд объявлено штормовое предупреждение
19 июня, 12:56
Видео. Пермяков напугал пожар напротив педуниверситета
19 июня, 08:27
Фото. В Перми 4 июня шквалистый ветер снес дерево и забор
4 июня, 10:39
Май
В Чусовом 28 мая в частном жилом доме сгорел человек
30 мая, 05:42

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика