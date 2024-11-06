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Нарушение закона

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Ноябрь
В Прикамье управляющая компания отказывалась чинить дырявую крышу больше полугода
6 ноября, 03:11
Октябрь
Арбитражный суд Уральского округа поддержал УФАС в споре с АО «Пермтрансжелезобетон»
16 октября, 10:47
Август
В Перми УФАС возбудило дело из-за громкой рекламы на улице
2 августа, 12:20
Июль
В Перми птицефабрика оформила 670 тонн цыплят-бройлеров как курицу
26 июля, 02:49
В пермскую колонию строгого режима пытались переправить телефоны и наушники
18 июля, 03:06
Май
Бывший пермский вице-премьер устроился на работу в колледж. Раньше его судили
6 мая, 14:14
Март
Роспотребнадзор Прикамья засудил «Золотое яблоко» из-за подарочных карт
28 марта, 10:47
В отношении жителя Прикамья возбуждено уголовное дело за хранение оружия и пороха
27 марта, 07:55

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