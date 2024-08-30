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Пациенты

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Август
В Татарстане онкобольные вынуждены ехать в другие регионы для своего лечения
30 августа, 12:53
Траты россиян на лечение резко подскочили
22 августа, 09:21
Апрель
Пермским врачам удалось спасти жизнь мужчине c несовместимым с жизнью инсультом
9 апреля, 06:26
В Перми ищут подрядчика для благоустройства территории больницы, в которой упал лифт
5 апреля, 07:25
Март
Число погибших в ходе теракта в «Крокусе Сити Холле» возросло до 140 человек
27 марта, 11:42
Пострадавшие в смертельном ДТП у ЦУМа в Перми выписаны из больницы
На прошлой неделе один из парней пошел на поправку.
20 марта, 07:12
Больница Перми, в которой рухнул лифт с пассажирами, ищет подрядчика для его замены
16 марта, 06:02
Декабрь 2023
Два диспансера для душевнобольных в Перми переезжают в новую психбольницу
27 декабря 2023, 08:22

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