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Сентябрь
В Закамске 20 сентября прошли массовые задержания граждан
22 сентября, 05:35
Август
В Очере 10 августа пройдет спортивный забег девушек на шпильках
6 августа, 11:01
Июль
На Пермский марафон зарегистрировались свыше 10 тысяч участников
24 июля, 10:31
Июнь
В Перми на Дне молодежи выступит певица DAASHA
18 июня, 04:50
Апрель
Компания, управляющая пермским «Колизеем», не может выбраться из убытков
18 апреля, 05:21
Март
Стало известно, когда закроется каток у Театра-Театра в Перми
4 марта, 06:03
Февраль
Регистрация на лыжную гонку «Ёлки. Пермский период» заканчивается 2 марта
25 февраля, 14:30
Суд Перми запретил парку Горького регистрировать сделки с недвижимостью
14 февраля, 06:05
Январь
Открылась регистрация на седьмой Пермский марафон
26 января, 08:57

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