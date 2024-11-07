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Слово пацана

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Ноябрь
Сыгравший Ералаша в «Слове пацана» актер впервые победил во всероссийской премии
7 ноября, 10:33
Июль
Видео. Вышел тизер сериала «Юг» с юным актером «Слова пацана» из Лысьвы в главной роли
24 июля, 06:39
Апрель
Звезда «Слова пацана» из Пермского края показал фото со съемок нового фильма
27 апреля, 04:17
Март
После публикации Properm. ru следком Прикамья проводит проверку об избиении мальчика
3 марта, 12:09
Февраль
«Ералаш — это копия меня». Звезда «Слова пацана» из Лысьвы рассказал о своей жизни
Актер сейчас живет в Москве, но для съемок видео он вернулся в Лысьву.
27 февраля, 07:27
«Я не актер». Главное из интервью звезды «Слова пацана» из Пермского края
Рассказываем, о чем говорил Ярослав Могильников.
24 февраля, 12:58
В Минтербезе ответили, как сериал «Слово пацана» повлиял на молодежь Пермского края
9 февраля, 08:34
Декабрь 2023
Актер из Прикамья, сыгравший в «Слове пацана», снялся в рекламе одежды от Канье Уэста
24 декабря 2023, 11:44
В скандальном сериале «Слово пацана» сыграл 12-летний парень из Пермского края
Актер исполнил роль мальчика по кличке Лампа.
11 декабря 2023, 09:03

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