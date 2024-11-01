Специалисты

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Ноябрь
Ежемесячную премию чиновников Осинского округа могут увеличить в два раза
1 ноября, 13:21
Сентябрь
Температура воздуха в Перми 8 сентября побила рекорд 2020 года
9 сентября, 07:07
Июль
Число вакансий в металлургической отрасли выросло в Прикамье на 36%
21 июля, 05:06
До 2030 года в Перми планируют открыть крупный киноцентр
15 июля, 03:03
Июнь
Фото. В Чайковском горит магазин автозапчастей
13 июня, 05:29
Май
Морозные майские ночи в Прикамье побили климатический рекорд 25-летней давности
27 мая, 03:30
Апрель
Пермским врачам удалось спасти жизнь мужчине c несовместимым с жизнью инсультом
9 апреля, 06:26
Март
«В штатном режиме». Власти Перми — о уборке снега в городе и работе подрядчиков
28 марта, 09:24
Пермская прокуратура взяла под контроль ситуацию с гибелью 12 тонн форели в Добрянке
16 марта, 08:20

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