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Восстановление

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Сентябрь 2024
Инопланетянина Алешеньку вернули в аномальную зону Пермского края
Ранее объект забирали на реставрацию.
24 сентября 2024, 09:12
Август 2024
Четыре дня в лесу без еды и воды. В Прикамье нашли пропавшую пенсионерку
Сейчас женщина находится дома.
27 августа 2024, 03:49
Июнь 2024
В Перми ищут еще одного подрядчика на восстановление старинного училища
Цена контракта составила 9 млн 419 тыс. рублей.
10 июня 2024, 10:04
В Перми нашли подрядчика на восстановление памятника — здания училища
Цена контракта составила 8 млн 589 тыс. рублей.
5 июня 2024, 06:22
Май 2024
Проект реставрации здания Спиртоочистительного завода в Перми прошёл госэкспертизу
Основан завод был в XIX веке.
20 мая 2024, 09:30
Март 2024
Участок федеральной трассы Пермь — Екатеринбург восстановят за 123,8 миллиона рублей
Срок окончания ремонтных работ — 15 октября 2025 года.
28 марта 2024, 08:09
Декабрь 2023
Росимущество Прикамья хочет передать бомбоубежища местным властям
Главы территорий не против, но только после того как бомбоубежища приведут в нормативное состояние.
14 декабря 2023, 06:50
В Пермском крае восстановят три храма. В одном из них была фреска необычного святого
Также планируется завершить реставрацию особняка, построенного в XIX веке
11 декабря 2023, 09:30

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