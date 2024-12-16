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Наталия Главатских

Наталия Главатских

Корреспондент Properm.ru
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2024
Спецпроект
Пермские хирурги оперируют людей с аритмией по новой методике. Как это происходит
Properm.ru побывали на операции в ФЦССХ имени С. Г. Суханова и узнали, как проходит операция, чем опасна мерцательная аритмия и можно ли избавиться от нее навсегда.
Спецпроект
«Сложнее попасть, чем проплыть». Как и зачем инженер из Перми переплыла Босфор
Зарегистрироваться на межконтинентальный заплыв через Босфор могут все, кто успел купить слот и подготовить справки о состоянии здоровья. Вот и «обычный человек из офиса», инженер Валерия Кобелева решилась на это. Что получилось — читайте в интервью корреспонденту Properm.ru Наталии Главатских.
Спецпроект
Что посмотреть пермякам в Екатеринбурге? ТОП-5 мест для знакомства с городом
Хотите отдохнуть в выходные, но при этом все интересные места в Пермском крае уже посетили? Предлагаем отправиться в столицу Урала — Екатеринбург, и познакомиться с богатой историей и искусством города.
Спецпроект
«Человеку дается передышка, чтобы подумать». Как в Перми помогают бездомным людям
Проблема бездомности после пандемии и обострения политической ситуации вновь стала более заметной. Как в Перми помогают людям в беде, почему важно поддержать тех, кто оказался на улице, и как работает система — поговорили с сооснователем дневного центра «Территории передышки» Анной Фадеевой.
Спецпроект
«Кошачьими лапками на большом пути». Галя Море — о Твиксе и том, как коты меняют мир
Полтора года назад прокуратура обязала пермский приют «Матроскин» освободить помещение, а из-за санкций подорожали корма и вакцины для животных. Как приюту удается быть на плаву и продолжит ли команда бороться в суде — корреспондент Properm.ru узнала у руководителя «Матроскина» Гали Море.
2023
Спецпроект
Как открыть модный продуктовый магазин по франшизе без лишних усилий? Инструкция
Редакция Properm.ru решила узнать, как запустить свое дело, избежав лишних рисков и усилий. Журналисты изучили работу модной уральской продуктовой сети Жизньмарт, которая сейчас активно развивается в городе. Недавно в Перми открылся их первый магазин большого формата, еще два заработают в ноябре.
Спецпроект
Спорткомплекс в экстрим-парке готов принимать гостей. Рассказываем, что внутри
История со строительством здания спортивного комплекса в экстрим-парке длилась с осени 2017 года, когда мэрия начала искать подрядчика для выполнения работ. В январе этого года спорткомплекс тихо, без торжественной церемонии открыли для посетителей. Properm.ru узнали, что же находится в здании.
Спецпроект
Пожарный из Нытвы и пермский скалолаз попали в проект «Суперниндзя». Вот их истории!
В прошлый понедельник, 13 февраля, на телеканале СТС состоялась премьера спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя». В нем снялись 175 сильнейших атлетов России. Участники должны покорить уникальную трассу, состоящую из двух полос по 100 метров, съемки продолжались, несмотря на дождь и холод. В числе желающих проверить свои силы есть и двое жителей Пермского края — пожарный из Нытвы Владимир Войтюк и известный скалолаз из Перми Дмитрий Тимофеев. Properm.ru поговорили с ними и узнали, как проходила подготовка к проекту и какие впечатления остались у парней от участия в нем.
2022
Спецпроект
Умный дом и плазма в каждой комнате. Показываем, как выглядят самые современные общежития в Пермском крае
Какие ассоциации возникают у вас, когда вы слышите слово «общежитие»? Старые обои, обшарпанные стены, холодные батареи, вечерние очереди в душ, тесные комнаты, шкафы, в которые не помещается и половина вашего гардероба. Properm.ru прогулялись со студентами по одному из корпусов комплекса общежитий Пермского Политеха по ул. Профессора Дедюкина, 18, построенных компанией «ЛУКОЙЛ». Спойлер: в корпусе светло, чисто и так уютно, что уезжать не хочется. Как же повезло студентам-нефтяникам, которые не будут страдать от печальных атрибутов общажной жизни, таких как серые стены, тараканы, холод и желание поскорее покинуть это здание! Компания «ЛУКОЙЛ» предоставляет студентам все удобства для жизни. Специально для них построены два корпуса общежитий — «Парма» и «Югра». Они названы так, потому что сейчас ребята учатся в Пермском крае (отсюда и «Парма»), а затем переедут в Когалым («Югра»). Первокурсники выделили восемь причин, почему им лучше жить здесь, а не поскорее искать съемную квартиру.
В Перми на плоскостных парковках появятся комплексы фотовидеофиксации. Рассказываем, зачем они нужны
Новая зона плоскостных парковок будет работать с 1 ноября.
12 октября 2022, 07:29
В Перми с 1 ноября должна появиться новая тарифная зона платных парковок
Нововведения будут действовать в зоне плоскостных парковок.
3 октября 2022, 11:33
Спецпроект
На месте будущей галереи откопали артефакты XVIII века. Properm.ru показывает находки
В историческом центре Перми, на заводе Шпагина, в этом году должно начаться строительство нового здания художественной галереи. Сотрудники Камской археологической экспедиции проводят зимние раскопки и находят предметы, которые помогут будущим поколениям больше узнать о первых жителях города. Что именно удалось найти — показываем в фоторепортаже Properm.ru.
2021
Зачем нужны профессиональные родители? Интервью с директором «Территории семьи» Анной Зуевой
Директор пермской некоммерческой организации «Территория семьи» Анна Зуева запускает несколько новых общественных проектов. Один из них, «Домашний очаг», для которого набирают профессиональных родителей. Кто сможет воспользоваться этой услугой, в чем профродители отличаются от няни и поддерживают ли проект краевые власти — об этом Анна Зуева рассказала в интервью Properm.ru.
18 октября 2021, 09:30

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