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Posted 2 февраля 2012, 04:45

Published 2 февраля 2012, 04:45

Modified 2 марта 2023, 16:32

Updated 2 марта 2023, 16:32

Последствия коммунальной аварии в Индустриальном районе Перми ликвидированы

2 февраля 2012, 04:45
Сюжет
Новогор-прикамье
Во все дома района вернулось водоснабжение.

Крупная коммунальная авария, в результате которой 1 февраля без воды остались более 5 тысяч жителей Перми, ликвидирована. Как сообщили Properm.ru в пресс-служба ООО «Новогор-Прикамье», вода начала поступать в дома потребителей около 3 часов ночи.

Напомним, что авария произошла 1 феврале по вине дорожных служб: во время уборки снега техника повредила пожарный гидрант на улице Декабристов. Чтобы откачать воду и заварить образовавшуюся в водоводе трещину, его пришлось отключить, объяснили в компании.

Поскольку аварийный водовод относится к одному из самых крупных в Перми, без воды остались жители практически всего Индустриального района и даже часть Свердловского. В настоящее время последствия аварии ликвидированы.

#Общество#Новогор-прикамье#Коммунальная авария#Без воды
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