Последствия коммунальной аварии в Индустриальном районе Перми ликвидированы

Крупная коммунальная авария, в результате которой 1 февраля без воды остались более 5 тысяч жителей Перми, ликвидирована. Как сообщили Properm.ru в пресс-служба ООО «Новогор-Прикамье», вода начала поступать в дома потребителей около 3 часов ночи.