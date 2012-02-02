Последствия коммунальной аварии в Индустриальном районе Перми ликвидированы

Posted 2 февраля 2012, 04:45
Published 2 февраля 2012, 04:45
Modified 2 марта 2023, 16:32
Updated 2 марта 2023, 16:32
Крупная коммунальная авария, в результате которой 1 февраля без воды остались более 5 тысяч жителей Перми, ликвидирована. Как сообщили Properm.ru в пресс-служба ООО «Новогор-Прикамье», вода начала поступать в дома потребителей около 3 часов ночи.
Напомним, что авария произошла 1 феврале по вине дорожных служб: во время уборки снега техника повредила пожарный гидрант на улице Декабристов. Чтобы откачать воду и заварить образовавшуюся в водоводе трещину, его пришлось отключить, объяснили в компании.
Поскольку аварийный водовод относится к одному из самых крупных в Перми, без воды остались жители практически всего Индустриального района и даже часть Свердловского. В настоящее время последствия аварии ликвидированы.