Аптеку в Красновишерском районе оштрафовали на 40 тысяч рублей

Претензии прокуратуры заключались в том, что вход в аптеку не оборудован пандусом, кроме этого не установлена кнопка сигнального вызова дежурного администратора.

Прокуратура Красновишерского района Пермского края совместно с представителями Территориального управления Министерства социального развития по Красновишерскому муниципальному району проверила соблюдение требований законодательства о социальной защите инвалидов в части обеспечения беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры ООО «Аптека-Таймер». В ходе проверки выявлены следующие нарушения социальных прав инвалидов: вход в аптеку не оборудован пандусом, не установлена кнопка сигнального вызова дежурного администратора. В Арбитражный суд Пермского края былонаправлено заявление о привлечении ООО «Аптека-Таймер» к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением. В настоящее время аптека обязана выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.