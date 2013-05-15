Аптеку в Красновишерском районе оштрафовали на 40 тысяч рублей

Posted 15 мая 2013, 13:29
Published 15 мая 2013, 13:29
Modified 2 марта 2023, 16:20
Updated 2 марта 2023, 16:20
Прокуратура Красновишерского района Пермского края совместно с представителями Территориального управления Министерства социального развития по Красновишерскому муниципальному району проверила соблюдение требований законодательства о социальной защите инвалидов в части обеспечения беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры ООО «Аптека-Таймер».
В ходе проверки выявлены следующие нарушения социальных прав инвалидов: вход в аптеку не оборудован пандусом, не установлена кнопка сигнального вызова дежурного администратора.
В Арбитражный суд Пермского края былонаправлено заявление о привлечении ООО «Аптека-Таймер» к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением.
В настоящее время аптека обязана выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.