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Posted 15 мая 2013, 13:29

Published 15 мая 2013, 13:29

Modified 2 марта 2023, 16:20

Updated 2 марта 2023, 16:20

Аптеку в Красновишерском районе оштрафовали на 40 тысяч рублей

15 мая 2013, 13:29
Претензии прокуратуры заключались в том, что вход в аптеку не оборудован пандусом, кроме этого не установлена кнопка сигнального вызова дежурного администратора.

Прокуратура Красновишерского района Пермского края совместно с представителями Территориального управления Министерства социального развития по Красновишерскому муниципальному району проверила соблюдение требований законодательства о социальной защите инвалидов в части обеспечения беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры ООО «Аптека-Таймер».

В ходе проверки выявлены следующие нарушения социальных прав инвалидов: вход в аптеку не оборудован пандусом, не установлена кнопка сигнального вызова дежурного администратора.

В Арбитражный суд Пермского края былонаправлено заявление о привлечении ООО «Аптека-Таймер» к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением.

В настоящее время аптека обязана выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.

#Общество#Суд#Аптека#Штраф
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