В Перми появился первый электрошкаф, посвященный Крошке Ши

Белочка Крошка Ши — вымышленный герой, придуманный Лесей Гусевой около года назад. За это время поклонниками ее творчества, которое она выкладывает в интернете, стали тысячи людей. Работа Олега Иванова ознаменовала выход Крошки Ши из виртуального пространства и ее превращение в объект стрит-арта.