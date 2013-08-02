В Перми появился первый электрошкаф, посвященный Крошке Ши

Posted 2 августа 2013, 07:21
Published 2 августа 2013, 07:21
Modified 2 марта 2023, 18:02
Updated 2 марта 2023, 18:02
В Перми появился первый электрошкаф, на котором изображены популярные герои художницы Леси Гусевой Крошка Ши и Зануда. Идею воплотил в жизнь Олег Иванов, рисунок которого стал своеобразным подарком автору.
Белочка Крошка Ши — вымышленный герой, придуманный Лесей Гусевой около года назад. За это время поклонниками ее творчества, которое она выкладывает в интернете, стали тысячи людей. Работа Олега Иванова ознаменовала выход Крошки Ши из виртуального пространства и ее превращение в объект стрит-арта.