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Posted 2 августа 2013, 07:21

Published 2 августа 2013, 07:21

Modified 2 марта 2023, 18:02

Updated 2 марта 2023, 18:02

В Перми появился первый электрошкаф, посвященный Крошке Ши

2 августа 2013, 07:21
Герой интернет-историй вышел из виртуального пространства и стал объектом стрит-арта.

В Перми появился первый электрошкаф, на котором изображены популярные герои художницы Леси Гусевой Крошка Ши и Зануда. Идею воплотил в жизнь Олег Иванов, рисунок которого стал своеобразным подарком автору.

Белочка Крошка Ши — вымышленный герой, придуманный Лесей Гусевой около года назад. За это время поклонниками ее творчества, которое она выкладывает в интернете, стали тысячи людей. Работа Олега Иванова ознаменовала выход Крошки Ши из виртуального пространства и ее превращение в объект стрит-арта.

Олег Иванов :Задача оказалась очень сложной - из прямоугольных шкафов сделать две разных фигуры, далекие от формы шкафа. Да еще и контурные рисунки с однотонной заливкой. Могу добавить, что даже те, кто уже недовольны этой работой, безошибочно узнают Ши и Зануду.
#Мнения#Афиша#Стрит-арт
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