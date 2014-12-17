Zeppelin на ул. Пермской разрешили «подрасти» до 46 метров

Напомним, сдача многоквартирного дома на ул. Пермская, 33, была запланирована на 2009 год. В качестве застройщика числилась обувная фабрика «Модена». Общая площадь дома, рассчитанного на 58 квартир, составляет 7,4 тыс кв. м. Высота варьируется от 2 до 11 этажей. Однако фабрика обанкротилась. Основным ее кредитором был Сбербанк России, который предъявлял требования на сумму 268,4 млн руб.