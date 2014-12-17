properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 декабря 2014, 07:40

Published 17 декабря 2014, 07:40

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

Zeppelin на ул. Пермской разрешили «подрасти» до 46 метров

Zeppelin на ул. Пермской разрешили «подрасти» до 46 метров

17 декабря 2014, 07:40
Фото: Properm.ru.
Комиссия по землепользованию и застройке одобрила заявление ЗАО «Кортекс» о снятии 20-метровой предельной высоты.

Сегодня, 17 декабря, члены комиссии по землепользованию и застройке администрации Перми рассмотрели вопрос об изменении предельной высоты долгостроя Zeppelin, расположенного на ул. Пермская, 33. Собственник участка, московское ЗАО «Кортекс», просит изменить предельную высоту здания с 20 метров до 46, так как установленный сейчас параметр препятствует завершению строительства и сдаче объекта в эксплуатацию.

ЗАО «Кортекс» предоставил членам комиссии положительное заключение историко-культурной экспертизы относительно измененного проекта. Изменение высоты здания было одобрено.

Напомним, сдача многоквартирного дома на ул. Пермская, 33, была запланирована на 2009 год. В качестве застройщика числилась обувная фабрика «Модена». Общая площадь дома, рассчитанного на 58 квартир, составляет 7,4 тыс кв. м. Высота варьируется от 2 до 11 этажей. Однако фабрика обанкротилась. Основным ее кредитором был Сбербанк России, который предъявлял требования на сумму 268,4 млн руб.

В 2012 году банк уступил требование ЗАО «Кортекс», после чего компания получила разрешение на строительство. Изначально в здании планировалось расположить торговые площади, однако, к настоящему времени компания «Кортекс» проработала проект реконструкции комплекса. Так, сейчас внутри предлагается открыть фитнес-центр с бассейном и сервисные апартаменты.

#Недвижимость#Строительство#Долгострой
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика