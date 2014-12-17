Zeppelin на ул. Пермской разрешили «подрасти» до 46 метров

Posted 17 декабря 2014, 07:40
Published 17 декабря 2014, 07:40
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
Сегодня, 17 декабря, члены комиссии по землепользованию и застройке администрации Перми рассмотрели вопрос об изменении предельной высоты долгостроя Zeppelin, расположенного на ул. Пермская, 33. Собственник участка, московское ЗАО «Кортекс», просит изменить предельную высоту здания с 20 метров до 46, так как установленный сейчас параметр препятствует завершению строительства и сдаче объекта в эксплуатацию.
ЗАО «Кортекс» предоставил членам комиссии положительное заключение историко-культурной экспертизы относительно измененного проекта. Изменение высоты здания было одобрено.
Напомним, сдача многоквартирного дома на ул. Пермская, 33, была запланирована на 2009 год. В качестве застройщика числилась обувная фабрика «Модена». Общая площадь дома, рассчитанного на 58 квартир, составляет 7,4 тыс кв. м. Высота варьируется от 2 до 11 этажей. Однако фабрика обанкротилась. Основным ее кредитором был Сбербанк России, который предъявлял требования на сумму 268,4 млн руб.
В 2012 году банк уступил требование ЗАО «Кортекс», после чего компания получила разрешение на строительство. Изначально в здании планировалось расположить торговые площади, однако, к настоящему времени компания «Кортекс» проработала проект реконструкции комплекса. Так, сейчас внутри предлагается открыть фитнес-центр с бассейном и сервисные апартаменты.