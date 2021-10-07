«С человеческим лицом». Что может сделать школа, чтобы защитить детей

Никого не соберут, чтобы поговорить о случившемся, чтобы прозвучало вслух, как это страшно, какое это горе, как важна человеческая жизнь! Ни с детьми, ни с родителями не будут это обсуждать, оставив всех наедине со своими страхами и выводами. В итоге один будет объяснять детям, как драться, как прятаться, куда бежать, а другой не будет. Один спросит у подростка, почему тот решил поменять цвет волос, а другой не заметит сейф с оружием в комнате самого родного и близкого человека на планете. «Да и так же всё понятно», — возразит третий. Нет, не понятно. Только у одного преподавателя университета я видела пост, в котором она рассказала, как поступила, как именно проговорила всё случившееся со студентами, как спросила о их чувствах, как молчала с ними.