Дмитрий Левинский собрал уже пять уголовок. Экс-чиновника обвиняют еще и в недострое больницы в Закамске

Posted 24 ноября 2021, 12:59
Published 24 ноября 2021, 12:59
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
Сегодня в Ленинском районном суде бывшему руководителю управления капитального строительства Пермскому краю Дмитрию Левинскому было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Преступление, в котором обвиняется экс-чиновник, не только нанесло ущерб бюджету более, чем на 29 млн рублей, но и привело к срыву выполнения нацпроекта «Здравоохранение». Следствие считает, что из-за действий Левинского были сорваны сроки строительства детской поликлиники на ул. Шишкина, 20 в Кировском районе Перми.
Как сообщила гособвинитель Оксана Костевич, госконтракт с московской компанией «Спецэлектромонтаж» (позднее переименован в ООО «Инжстрой») на строительство новой поликлиники был заключен УКС 3 ноября 2018 года. Стоимость контракта составила 211,8 млн рублей, из-за увеличения ставки НДС в 2019 году стоимость контракта выросла на 2 млн рублей. Все работы по строительству и оборудованию медучреждения должны были завершить за 365 дней. Объект не достроен и не введен в эксплуатацию до сих пор.
После заключения контракта генподрядчик получил аванс на сумму в 10,5 млн рублей. Позднее, по подписанным Левинским актам приемки выполненных работ, «Инжстрою» заплатили еще порядка 108 млн рублей. В 2019 году, после того, как сроки сдачи объекта были сорваны почти на год, проведенная экспертиза показала, что стоимость сделанного на объекте составляет около 59 млн рублей (без учета НДС).
По мнению следствия, Левинский действовал в интересах генподрядчика, и, зная, что работы либо не выполнены совсем, либо выполнены не в полном объеме, готовил и подписывал документы на оплату. Заинтересованность самого Левинского была — как указано в обвинительном заключении — в служебном рвении, по бумагам работы на объекте выполнялись в срок. За это Левинскому начислялись премии — от 65% до 100% от должностного оклада. Примерно такие же действия вменяются в вину Левинскому по уголовному делу о хищении денег при берегоукреплении в Усть-Качке.
Как указала Костевич, Левинский был в курсе, в каком состоянии находится строительство детской поликлиники. По данным следствия, на стройке были установлены веб-камеры и экс-глава УКС имел возможность наблюдать за ходом работ прямо из кабинета. Кроме того, в его должностные обязанности входил контроль за соблюдением сроков и качества работ на объектах, которые вело региональное управление капстроительства.
В итоге действий Левинского бюджетам России и Пермского края был нанесен ущерб более 29 млн рублей. Эту же сумму ущерба по иску УКС закрепил в качестве задолженности «Ижстроя» в арбитражном суде. Сейчас в столичном суде рассматривается дело о банкротстве генподрядчика строительства поликлиники в Кировском районе Перми. В рамках гражданского иска в уголовном процессе УКС Пермского края заявил право на возмещение ущерба в 32 млн рублей.
Левинский заявил в суде, что свою вину в полном объеме не признает. Он сообщил, что готов выступить в суде в свою защиту после представления доказательств обвинения. Его адвокаты также сообщили, что не признают вины подзащитного. По мнению юристов, следствием не доказаны преступные действия подозреваемого.
Это уже третье уголовное дело в отношении Левинского, которое в 2021 году рассматривает Ленинский районный суд Перми. В мае 2021 года за незаконный снос гаражных боксов в микрорайоне Разгуляй суд приговорил Левинского к условному сроку наказания, ему назначили 2 года и 4 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также суд обязал краевое УКС возместить причиненный ущерб.
Сейчас в Ленинском районном суде завершается рассмотрение уголовного дела о хищении более 30 млн рублей средств бюджета Прикамья при выполнении контракта на берегоукрепление в Усть-Качке. Левинскому здесь также инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями, гособвинение ходатайствовало о назначении экс-чиновнику реального срока наказания в виде шести лет лишения свободы.
Кроме того, сейчас Дмитрий Левиснкий и его защитники знакомятся с обвинительным заключением по делу о хищении бюджетных средств при строительстве зоопарка в Перми, дело расследовалось в региональном главке полиции. Он был задержан и водворен в СИЗО в декабре 2019 года. Кроме того, в СУ СКР по Пермскому краю расследуется уголовное дело о получении Левинским взятки.