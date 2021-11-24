Дмитрий Левинский собрал уже пять уголовок. Экс-чиновника обвиняют еще и в недострое больницы в Закамске

По мнению следствия, Левинский действовал в интересах генподрядчика, и, зная, что работы либо не выполнены совсем, либо выполнены не в полном объеме, готовил и подписывал документы на оплату. Заинтересованность самого Левинского была — как указано в обвинительном заключении — в служебном рвении, по бумагам работы на объекте выполнялись в срок. За это Левинскому начислялись премии — от 65% до 100% от должностного оклада. Примерно такие же действия вменяются в вину Левинскому по уголовному делу о хищении денег при берегоукреплении в Усть-Качке.