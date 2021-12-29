Деньги через дырявые трубы. Теплосети Лысьвы наращивают тарифы и долги, но винят местную ТЭЦ

Но в мэрии Лысьвы на такие «мелочи» не обращают внимания, как и на многие другие. Такое ощущение, что главная задача — выбросить с рынка местную ТЭЦ, а какую цену за это заплатят лысьвенцы, чиновникам без разницы. Кстати, отметим еще одну деталь. Больше 10 лет назад теплосетевое хозяйство города уже передавали в концессию во время первого срока руководства городом Александром Гончаровым. А через пару лет вернули обратно и создали МУУП. Убытки от неудачной концессии, по неофициальной информации, тогда составили около 100 млн рублей. Но сейчас этого уже не проверить.