Деньги через дырявые трубы. Теплосети Лысьвы наращивают тарифы и долги, но винят местную ТЭЦ

Posted 29 декабря 2021, 08:27
Published 29 декабря 2021, 08:27
Modified 14 октября, 06:46
Updated 14 октября, 06:46
Муниципальное предприятие «Теплоэнергоремонт» владеет всеми теплосетями города, ему же с 2015 года присвоен статус Единой теплоснабжающей организации (ЕТО) Лысьвы. МУУП отвечает за состояние сетей и получает с жителей Лысьвы деньги за транспортировку тепла от котельных в дома. Из 69 км (примерно 120 км в однотрубном расчете) тепловых сетей 55% (37 км) имеют возраст 30 лет и старше. Директор МУУП «Теплоэнергоремонт» Сергей Демчик пояснял Properm.ru, что потери тепла составляют примерно 23–24% (это минимум вдвое больше предельных норм для старых и ветхих сетей). Никаких масштабных работ по реконструкции сетей в городе не проводилось и в текущем состоянии не будет. Грубо говоря, сети — швах.
Теперь смотрим, как росли тарифы МУУП «Теплоэнергоремонт» в последние годы, цены взяты без НДС (он насчитывается позже). В январе 2013 года тариф на транспорт тепла в Лысьве составлял 338 уб/Гкал. (без НДС), летом 2015 (когда МУУП получил статус ЕТО) — 400 руб/Гкал. А сейчас, после последнего повышения в октябре 2021 года — 758 руб/Гкал. То есть увеличение тарифа лысьвенских сетевиков за свои услуги за восемь лет составило 224%.
За это же время тариф на генерацию (производство тепла) увеличился с 784 руб/Гкал до 997 руб/Гкал, то есть на 27%. Грубо говоря восемь лет назад в конечной цене для жителя Лысьвы соотношение производство/доставка составляло 70%/30%, а сейчас 57%/43%. Обслуживание сетей дорожало много быстрее его производства. Общий тариф для жителей города (уже с НДС) вырос за тот же период с 1324 руб/Гкал до 2106 руб/Гкал, то есть увеличение составило 159%. Вот как росли тарифы относительно друг друга (все цены взяты без НДС)
Рост цены для жителей происходит в основном из-за аппетитов местных муниципальных сетевиков. Обратите внимание в 2019 их тариф вырос сразу на 21%, в 2021 на 10%, а потом еще на 6,5%. В целом только за последние четыре года услуги МУУП «Теплоэнергоремонт» подорожали в полтора раза. В 2013 году выручка предприятия составила 252,5 млн рублей. В 2020 — 462 млн рублей (итоговых цифр по 2021 году пока нет, но можно предположить, что выручка приблизится к полумиллиарду рублей).
А теперь вишенка на торте: при растущих тарифах и выручке МУУП «Теплоэнергоремонт» фантастическим темпами наращивал задолженность. Слово фантастические — здесь уместно. В год когда муниципалы получили статус ЕТО предприятие было должно газовикам за топливо 73,4 млн рублей. За шесть лет сумма долга выросла до 825 млн рублей, увеличившись в 11 раз.
Муниципальное предприятие фактически наращивает выручку за счет производителей тепла и жителей города. При этом увеличивает долги, и при этом же не проводит масштабных работ по ремонту теплосетей.
Сам Сергей Демчик утверждает, что сети недофинасированы: «У нас фантастическое недофинансирование содержания сетей в тарифе. Это самая главная строка из которой складываются убытки. Если даже считать по нормативам, то мы должны ремонтировать по 4 км сетей ежегодно. Но у нас катастрофический износ. 55% имеют возраст 30 лет и старше. Если ремонтировать сети в соответствии с износом, нормы нужно умножать в 4 в 5 раз».
Еще одна проблема, по словам господина Демчика, съем тепла в домах. Объем снимается счетчиками на выходе с котельных, счета формируются по показаниям счетчиков: «Но сети в домах, транзитные сети и обратка, старые. Их давно надо промывать, сьем тепла в них другой. В итоге получается разница. Но эту разницу нам никто не компенсирует». Кроме того, директор сетует на неплатежи жителей: «До ковида собираемость составляла 97,23%. Сейчас сбор платежей уменьшится еще примерно на 2–2,5%. В итоге по этому году недосбор скорее всего составит примерно 30 млн рублей».
Отметим, что последние два года краевые власти субсидируют МУУП «Теплоэнергоремонт» затраты за сверхнормативные потери тепла. В прошлом году предприятие получило 63 млн рублей, в этом расчетная сумма может составить 47 млн рублей. Но убытки МУУПа все равно растут. Гасить гигантские долги газовикам будет не МУУП, а снова краевой бюджет. По нашей информации, договоренность о реструктуризации достигнута.
Что по логике в этой ситуации должно делать руководство Лысьвы и его подразделение? Нужно разрабатывать планы глобального ремонта и оптимизации сети теплоснабжения, чтобы снизить потери. Нужно думать о том, как решить вопрос съема тепла на домах. Да, для этого нужно привлечь специалистов, возможно из Перми, нужны серьезные вложения. Что делает руководство в реальности? В конце 2018 года МУУП «Теплоэнергоремонт» заказал технико-экономическое обоснование на строительство новой водогрейной котельной, предложив в качестве стройплощадки гаревое поле. Идея, представленная в Министерстве ЖКХ Пермского края, подверглась критике.
По разработанной муниципалитетом Лысьве «Программе модернизации системы теплоснабжения…» и на общую сумму в 560 млн рублей предполагалось построить в городе восемь новых котельных. Ровно тоже мы видим в проектах концессионного соглашения, который разрабатывали администрация и МУУП, о них мы писали.
По «большому» варианту концессионер заходит в Лысьву на 15 лет. Сумма инвестиций 1,2 млрд рублей. Инвестор обязуется построить в городе четыре котельные мощностью от 15 до 70 Мвт, еще несколько микрокотельных, получает в управление все теплосетевое хозяйство города. Так вот из общей суммы на сети потратят только 20%. За 200 млн рублей, отремонтируют только 8,5 км, потому что ровно столько входит в программу модернизации. 23 млн рублей за каждый километр. При этом, как мы знаем, реконструкции нужно подвергнуть минимум 37 км, а вовсе не 8,5 км. Сроки реализации неизвестны. То есть, главное — новые котельные, а сети подождут.
По проекту новые БМК «сядут» на выводные трубы ТЭЦ «Лысьва-теплоэнерго» и отсекут местную генерацию от местных потребителей. Для лысьвенской компании это означает необходимость закрыть большую часть мощностей (оставшиеся будут питать завод), уволить часть работников. Пропадают уже сделанные инвестиции.
В заявлениях руководства «Теплоэнергоремонт» говорится, что новые котельные обеспечат сохранение или уменьшение тарифа, поскольку цена на тепло от местных производителей слишком высока. Но как мы видели, у МУУПа аппетиты значительно больше. Директор ООО «Лысьва-теплоэнерго» Андрей Кобелев утверждает, что с тарифами все произойдет ровно наоборот: «Положение дел с теплоснабжением в городе, по сути, не изменится, а вот тариф однозначно будет расти… Напомню, что при строительстве новой школы, взявшись за водогрейную котельную (без сетей), инвестор обещал тариф менее 1000 руб./ Гкал, да только на деле он оказался намного выше — 3200 рублей»
Утверждение господина Кобелева подтверждается расчетами. Например, лысьвенские тепловики используют собственную электроэнергию, для новых котельных придется ее покупать. Точно так же и с водой. «Лысьва-теплоэнерго» использует воду из местного водохранилища стоимостью, порядка 12 руб./м3, БМК будут приобретать воду из централизованных сетей водоснабжения стоимостью 28–30 руб/ м3. В итоге стоимость тепла действительно будет расти.
Но в мэрии Лысьвы на такие «мелочи» не обращают внимания, как и на многие другие. Такое ощущение, что главная задача — выбросить с рынка местную ТЭЦ, а какую цену за это заплатят лысьвенцы, чиновникам без разницы. Кстати, отметим еще одну деталь. Больше 10 лет назад теплосетевое хозяйство города уже передавали в концессию во время первого срока руководства городом Александром Гончаровым. А через пару лет вернули обратно и создали МУУП. Убытки от неудачной концессии, по неофициальной информации, тогда составили около 100 млн рублей. Но сейчас этого уже не проверить.
В целом же ситуация сейчас видится так. Мэрия города вместе с собственным МУУПом весьма странно управляла городским тепловым хозяйством. Серьезного ремонта и модернизации сетей не проводили, но результативно лоббировали рост тарифов на транспорт и содержание сетей. При этом накоплены огромные долги. Администрация сумела переложить все долговые проблемы на региональную власть. Сейчас готова отдать и сетевое хозяйство.
При этом позиция руководства города и МУУП «Теплоэнергоремонт» по отношению к собственным производителям тепла вызывает вопросы. С точки зрения экономики города и социальных вопросов, логично было бы искать с ними союз, но этого явно нет.
Проблемы теплоснабжения Лысьвы надо решать. Концессия — один из удачных вариантов, который никто не отвергает. Но может быть при обсуждении этих сложных экономических и технических вопросов отсечь от процесса непрофессионалов?