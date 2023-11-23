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Published Сегодня, 06:20

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Анафилактический шок и глухота. Пермские ученые рассказали, чем опасны антибиотики

Анафилактический шок и глухота. Пермские ученые рассказали, чем опасны антибиотики

23 ноября 2023, 06:20
Фото: Midjourney
Неправильное употребление антибиотиков вместе с другими препаратами может привести к необратимым последствиям.
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ПНИПУ

Доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха Екатерина Баньковская рассказала, чем опасно бесконтрольное употребление антибиотиков. Если неверно смешать препараты, можно получить анафилактический шок и необратимую глухоту.

Резистентность бактерий и суперинфекция

Фото: Kandinsky

Микроорганизмы способны адаптироваться к антибиотикам и сохранять жизнеспособность. Это называют приобретенной устойчивостью или антибиотикорезистентностью. Применение противомикробных лекарств без рецепта врача, нарушение рекомендованных доз и длительности лечения приводит к снижению чувствительности патогенов к препаратам. Бактерии продолжат размножаться, а антибиотики станут бесполезны.

Если антибиотик перестает действовать, то врач, как правило, увеличивает его дозу, но в конечном итоге это перестанет работать. Например, Зинаида Ермольева создала первый отечественный пенициллин в годы Великой Отечественной войны. Одной дозой в несколько тысяч единиц препарата лечили больных с проникающими ранениями живота. Сейчас сравнительно такой же эффект не оказывают дозы даже в 5 млн единиц.

В данный момент, по данным ВОЗ, штаммы бактерий, приводящих к инфекциям кровотока и обитающих в больничной зоне, более чем в 50% случаев невосприимчивы к антибиотикам. Например, резистентность сальмонеллы выросла на 15% за последние пять лет. Эта бактерия провоцирует острое инфекционное заболевание, которым люди чаще всего заражаются, когда едят сырые яйца или мясо.

Что происходит с иммунитетом при употреблении антибиотиков?

Фото: Midjourney

Некоторые антибиотики могут снижать количество лейкоцитов — белых кровяных клеток, которые вырабатывают антитела и разрушают бактерии, а также чужеродные белки. А значит эти препараты снижают иммунитет.

Специалисты просят не лечиться антибиотиками от простудных заболеваний, если не было предписаний от лечащего врача. Потому что возбудителем гриппа, ОРВИ и Covid являются вирусы, а противомикробные средства на них не действуют. Самолечение приводит к снижению иммунитета, а также к формированию невосприимчивости к бесконтрольно применяемому препарату.

Восстановить иммунитет поможет отпуск на природе, вдали от города — подойдет деревня, санатории. Однако Екатерина Баньковская предупреждает: резко менять климат не стоит.

С чем нельзя употреблять антибиотики?

Фото: Midjourney

Одновременный прием нескольких препаратов может привести к серьезным последствиям. Ванкомицин (применяют при эндокардите, сепсисе, инфекции костей, суставов, мягких тканей и др.) с местными обезболивающими (анестетиками), может привести к анафилактическому шоку, а при использовании этого антибиотика вместе с мочегонным препаратом фуросемидом возможна необратимая глухота.

Тетрациклин (назначают при пневмонии, бронхите, кишечных инфекциях, профилактике послеоперационных инфекций и др.) в «коктейле» с антацидами (лекарствами, предназначенными для лечения некоторых заболеваний желудочно-кишечного тракта) приводит к уменьшению лечебного действия обоих препаратов. А при одновременном приеме тетрациклина с витамином А может повысится внутричерепное давление.

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