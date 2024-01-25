В Пермском крае отцы-одиночки смогут бесплатно получать юридическую помощь

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
В Прикамье одинокие отцы с детьми в возрасте до трех лет смогут бесплатно получать юридическую помощь. Они смогут получить консультацию юристов по вопросам, связанным с нарушением их трудовых прав. Законопроект фракции ЛДПР парламент Пермского края принял в первом чтении. Инициатива была поддержана 51 депутатом.
Рассмотрение законопроекта во втором чтении запланировано на февраль, внесение проекта в заксобрание состоялось в ноябре прошлого года главой фракции ЛДПР в краевом парламенте Олегом Постниковым. Уже в декабре предложение Постникова получило положительное заключение от губернатора Прикамья Дмитрия Махонина.
«На сегодняшний день такие дополнительные гарантии предоставлены инвалидам ВОВ, ветеранам боевых действий и членам их семей, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, ветеранам труда и др.», — сообщается на сайте заксобрания.