В Пермском крае отцы-одиночки смогут бесплатно получать юридическую помощь

В Прикамье одинокие отцы с детьми в возрасте до трех лет смогут бесплатно получать юридическую помощь. Они смогут получить консультацию юристов по вопросам, связанным с нарушением их трудовых прав. Законопроект фракции ЛДПР парламент Пермского края принял в первом чтении. Инициатива была поддержана 51 депутатом.