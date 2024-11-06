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Красноярск

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Ноябрь
Красноярский театр покажет в Перми рок-оперу по мотивам «Капитанской дочки»
6 ноября, 12:00
В самолётах Пермь-Красноярск-Пермь заполнено около 50% мест
5 ноября, 13:31
Октябрь
Власти Пермского края перестанут субсидировать рейсы в Челябинск и Мурманск
3 октября, 09:20
Сентябрь
Из Перми в Красноярск можно будет улететь субсидированным рейсом
26 сентября, 10:14
Стало известно, сколько денег нужно пермякам для полного счастья
16 сентября, 07:47
Июль
Авиаперевозчик «КрасАвиа» прекратил прямые рейсы из Перми в Уфу
Последний раз рейс в Уфу авиакомпания осуществила 20 июля.
23 июля, 02:35
Среди городов-миллионников в Перми меньше всего заказывают обеды на работу
22 июля, 04:34
Март
Спортсменка из Чусового завоевала Кубок чемпионов по могулу
27 марта, 07:14

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