Чистые зубы, молочный сыр и пустые карманы. Интересное в арбитражном суде

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
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Аптеки «Планета здоровья», прячущиеся за многими юрлицами, стали объектом экспансии изобретателя ручек для зубных щеток Александра Белова. С ноября прошлого года только в Арбитражный суд Пермского края поступил 21 иск в адрес разных юрлиц, управляющих аптеками холдинга Александр Броварца. Подобный иск, тоже поданный к одному из подразделений компании, ООО «Аджента», поступил в Арбитражный суд Москвы.
Житель города Удомля из Тверской области Александр Белов направляет к юрлицам сети не только арбитражные, но и гражданские иски. Такие требования к ООО «Здоровье», представляющему интересы аптечной сети «Планета здоровья», поступили в феврале в Орджоникидзевский районный суд. Речь идет об отстаивании патентных прав на зубные щетки, продающиеся в аптечной сети. Решение по делу пока не принято.
Белов мотивирует свои требования тем, что в пермских аптеках продаются зубные щетки, дизайн рукояток которых повторяет дизайн его творения. Белов зарегистрировал в 2021 году патент на промышленный образец № 123868 «Рукоятка зубной щетки». Как указывается в иске, «данное произведение дизайна было создано творческим трудом истца в программе для трехмерного моделирования (объемно-пространственное произведение) и в объективной форме выражено в компьютерном файле». Требования по каждому из исков колеблются от 110 тыс. рублей до возврата стоимости зубной щетки в 18–29 рублей в зависимости от расположения аптеки.
Белов подал иски к таким юрлицам сети «Планета здоровья», как ООО «СПОТ», «Арктик», «Аптека сервис плюс», «Полифарм», «Аптека 59», «Крон» и другим, связанным с бизнесменом Броварцом напрямую. Есть иски к торговцам лекарствами, также имеющим отношение к «Планете здоровья», как например ООО «Рецепты здоровья» или «Авиценна», где учредителем является Сергей Волков. При рассмотрении дела у юрлиц Броварца компании, принадлежащие Волкову, участвуют в качестве третьих лиц, и наоборот.
В мае арбитражный суд частично удовлетворил несколько исков Белова, суд назначает ему выплату в 50 тыс. рублей по каждому иску (и возврат стоимости щетки). Таким образом, если такие решения вынесут по каждому из 21 арбитражного (и одного гражданского) иска, то от аптек Броварца изобретатель ручек к щеткам получит минимум миллион.
Участниками судов со стороны истца всегда выступают Александр Белов, «Завод зубных щеток», ООО «Орапро». Все они связаны между собой, следует из открытых данных.
Так, основной участник судебных споров Александр Белов оказывается директором ООО «Главкосметика» в том же городе Удомля. «Завод зубных щеток» называется в открытых данных производителем изделий для зубов под брендом R.O.C.S., как и ООО «Орапро» из подмосковных Грибков.
Сюда же относится и основная площадка для производства и разработки зубных щеток R.O.C.S. — холдинг UNIDENT, производитель и поставщик медицинских товаров. В группе компаний, принадлежащей Тамазу Манашерову, есть также и свои сети аптек — «Юнифарма» и «Росаптека». Известно, что проекты холдинга поддерживаются Минпромторгом России, его партнером является Институт пластической хирургии и косметологии Натальи Мантуровой.
Среди арбитражных и гражданских исков об авторских правах на рукоятки для зубной щетки нет аптек, принадлежащих Тамазу Манашерову.
В Перми, похоже, подходит к финальной точке спор о налоговой недоимке в 1 млрд рублей, речь идет о требованиях налоговой вернуть недоплаченные 10% НДС за продажу под видом молочных продуктов сырных продуктов с 100%-ной заменой молочного жира. Процесс длится с 2022 года. Налоговое нарушение на Юговском комбинате молочных продуктов (ЮКМП) налоговики выявили еще в 2020 году, итоги проверки в результате стали предметом уголовного расследования. По данным актов проверок налоговой, во втором квартале 2020 года ЮКМП реализовал более 59% продукции типа «сычужный продукт», или «спред», что не является молочной продукцией («Продукт мягкий Кавказский», «Деревенский» и прочие). На нее и было сделано доначисление по НДС.
С этого момента ЮКМП подал в арбитраж четыре иска, пытаясь оспорить законность действий налоговиков. Между тем, незаконность своих действий, в рамках расследования уголовного дела, топ-менеджеры комбината признали и добровольно погасили недоимку в бюджет. Третьим отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю было завершено расследование уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199, п. «б» ч. 2 ст. 199, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, в особо крупном размере).
Следствием было установлено, что в результате незаконных умышленных действий учредителя и директора ЮКМП бюджетной системе Российской Федерации причинен ущерб на общую сумму более 1 млрд 63 млн рублей. После возмещения недоимки уголовное преследование в отношении генерального директора Сергея Хазова и собственника компании Сергея Поздеева прекращено по нереабилитирующему основанию, предусмотренному ч. 1 ст. 28.1 УПК РФ.
Но в арбитражном суде возможность получения права на льготную ставку НДС в 10% предприятие продолжает отстаивать. Самый первый иск, поданный в сентябре 2022 года, о признании результатов налоговой проверки, юристам предприятия удалось вернуть на новое рассмотрение в первой инстанции и добиться проведения экспертизы, которая покажет, может ли считаться молочной спорная продукция. Одновременно суд привлек к экспертизе специалистов, предложенных налоговой, а экспертов ЮКМП к исследованию не допустил.
Налоговая и участвующий в деле в качестве третьего лица Россельхознадзор пытались оспорить в Верховном суде РФ возвращение дела на новое рассмотрение и избежать возможности проведения экспертизы. В этом им было отказано.
6 мая Арбитражный суд Уральского округа отказал ЮКМП в удовлетворении кассационной жалобы, в котором предприятие требовало отменить решение о назначении экспертизы и экспертов и рассмотреть данный вопрос повторно. Теперь суду осталось огласить заключение эксперта «Вологодской государственной молочно-хозяйственной академии им. Н. В. Верещагина» Елены Нероновой. Заседание по делу назначено на 6 июня.
Как считают знакомые с процессом собеседники Properm.ru, исход этого процесса может иметь более широкое значение, чем разрешение спора на 1 млрд налоговой недоимки. По его итогам может появиться судебная практика, закрывающая возможность получения налоговых льгот и иных преференций и для конкурентов ЮКМП, среди которых — крупные федеральные производители молочной продукции. Также использующие в производстве заменители молочных жиров и также применяющие льготы по НДС. Знакомые с выводами экспертизы участники процесса говорят, что эти продукты можно коротко обозначить как «не молоко».
Экономические и политические процессы, в результате которых государство получает максимальный контроль за промышленным сектором, антикоррупционные дела и многое другое, происходящее в государстве, отражается на финансовом состоянии тех, кто вчера входил в местный истеблишмент. Доказательство тому минимум три дела о банкротстве бывших и действующих депутатов и членов их семей.
В феврале этого года Арбитражный суд Пермского края объявил банкротами супругов Виктора и Ларису Плюсниных. В декабре 2023 года несостоятельным стал их сын Роман Плюснин. Речь идет о членах семьи некогда влиятельного депутата Заксобрания Пермского края, избравшегося в Добрянском районе.
Все они привлечены к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве своего ООО «Сосновый бор». Именно это предприятие выступало в 2014 году одним из поставщиков жилья для детей-сирот в Добрянке по госконтракту с Минстроительства Пермского края.
Среди кредиторов Плюсниных также есть и само предприятие «Сосновый бор», а также банки и ООО «Фабрика окон», учрежденная еще одним их сыном Егором Плюсниным. Это предприятие тоже сейчас находится в процедуре банкротства, как и все активы семьи. Дела о банкротстве членов семьи Плюсниных активно инициировались в 2023 году, когда расследование уголовного дела было завершено. «Фабрика окон» банкротится с момента ознакомления фигурантов с первой редакцией обвинительного заключения — в 2019 году, а «Сосновый бор» — с активной стадии возвращения уголовного дела на дополнительное расследование в 2021 году.
ООО «Сосновый бор» управляло построенным семьями Плюсниных и Рогожниковых (депутата Игоря Рогожникова и его сына Юрия) жилым зданием в Добрянке, которое они сбыли по госконтрактам для расселения сирот и жителей ветхих домов. Больничный долгострой с земельным участком в 2011 году приобрела компания «Дитранс-Строй», учредителем которой на тот момент являлся Виктор Плюснин.
Одновременно Егор и Виктор Плюснин — обвиняемые по уголовному делу о мошенничестве при строительстве этого «сиротского» дома. По всей вероятности, в скором времени начнется его рассмотрение.
Экс-депутат Пермской гордумы Сергей Захаров не смог обжаловать решение о признании его банкротом. 6 мая его апелляционную жалобу отклонил Семнадцатый апелляционный суд.
Одновременно с тем, у Захарова сменился финансовый управляющий: изначально был назначен Владимир Калашников, но он был исключен из СРО арбитражных управляющих, после чего вести процедуру банкротства Захарова назначили Константина Доброскокина. Ближайшее заседание по делу назначено на 4 июля.
Захаров был признан банкротом 29 февраля по заявлению покупателя его задолженности по банкротному делу «СМУ № 34», директором которого он являлся. Из материалов суда известно, что долг Захарова купила с торгов столичная предпринимательница Александра Поскребышева. В декабре прошлого года суд признал за Сергеем Захаровым и бенефициаром СМУ Константином Кирилловым субсидиарную ответственность по долгам предприятия.
Также за топ-менеджерами СМУ судом была закреплена задолженность на 6,18 млн рублей. Такую же сумму с экс-депутата и эмигранта требует Поскребышева. Из материалов суда известно, что в эту сумму входит беспроцентный заем в 2 млн рублей, полученный Захаровым в СМУ, долги по аренде помещений и перед контрагентами.
В апреле 2022 года депутат Сергей Захаров сложил свои полномочия. Ранее он высказывался с осуждением специальной военной операции в социальных сетях, а затем переехал в Германию. В интервью разным СМИ он заявлял, что сейчас находится в немецком Дуйсбурге, откуда родом его супруга. Захаров до сложения полномочий пропустил шесть пленарных заседаний без уведомления и уважительных причин. Последнее время перед эмиграцией он занимался арендным бизнесом и основал экологическую некоммерческую организацию «Жизнь».
Финансовый управляющий депутата Заксобрания Пермского края Вагаршака Сарксяна хочет ходатайствовать о прекращении процедуры реструктуризации долгов и начале процедуры банкротства. Такие выводы управляющий Олег Темушкин сделал по результатам проверки наличия/отсутствия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства. Документ опубликован 3 мая.
В ходе проверки также были выявлены сделки, имеющие признаки «влекущие за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами», требующие дополнительной проверки. Кроме того, Темушкин указывает на невозможности проведения проверки наличия (отсутствия) признаков преднамеренного банкротства и на отсутствие оснований для определения признаков фиктивного банкротства.
На основании проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности Сарксяна, финансовым управляющим сделаны следующие выводы:
Одновременно с тем сейчас в суде находятся требования ИФНС №21 к Сарксяну на 3,8 млрд рублей. Их рассмотрение приостановлено до вступления в силу решения Свердловского районного суда по иску Генпрокуратуры РФ. Речь идет о требовании на ту же сумму к восьми физлицам, которых надзорный орган считает причастными к выводу имущества ПАО «Мотовилихинские заводы» и последующему банкротству предприятия.
Прокуратура считает, что с 2002 года они участвовали в схеме по выводу активов общества на подконтрольные организации, а также обременили предприятие кредитами. В списке ответчиков кроме Вагаршака Сарксяна и членов его семьи Бориса, Гермене и Светланы Сарксян экс-совладельцы ПАО «Мотовилихинские заводы» и экс-депутаты Госдумы РФ Марат Загидуллов и Рафаэль Гималов, Юрий Медведюк — собственник ООО «Метатрон», которому принадлежит 10% акций машхолдинга, и владелец такого же пакета Руслан Валитов.
Рассмотрение иска Генпрокуратуры РФ в основном заседании Свердловского райсуда еще не началось, с 24 апреля судья Елена Гурьева провела два заседания в предварительном слушании, следующее назначено на 16 мая.
С ответчиков просят солидарно взыскать в доход страны 2,763 млрд рублей ущерба и 1,054 млрд рублей процентов за пользование денежными средствами. Как ранее сообщал «КоммерсантЪ», основную часть ущерба, как считает прокуратура, составляют неотработанные авансы ПАО по контрактам с Минобороны, а остальная касается задолженности перед ФНС.
Также в дело о банкротстве Сарксяна вступил АКБ «Россия», требующий 13,9 млн рублей возврата кредита. Эти деньги банк просил взыскать солидарно с Вагаршака и Светланы Сарксян. Помимо этого в списке кредиторов у него имеются и другие банки — АКБ «Фора-Банк», АКБ «Трансстройбанк», АО «Банк Русский Стандарт», общая сумма обязательств перед которыми составляет 59,4 млн рублей.
Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск военного прокурора Улан-Удэнского гарнизона к предпринимательнице из Барды Гузели Салиховой. Ее оштрафовали на 25 тыс. рублей за торговлю на Wildberries индивидуальным рационом питания (ИРП), маркированным комбинированными товарными знаками «Армия России» и «Военторг», стало известно журналисту Properm.ru. Дело рассматривалось в закрытом режиме, решение опубликовано в картотеке суда. Решение по делу было вынесено 27 февраля. Дело было рассмотрено в отсутствии предпринимательницы Салиховой, оспорено решение не было.
Из материалов дела известно, что военнослужащий войсковой части из Бурятии купил на Wildberries выставленный на продажу предпринимательницей из Барды сухпаек. Полагая, что приобретенный ИРП, с нанесенными на него знаками «Военторга» должен быть ограничен в продаже третьим лицам, военнослужащий направил в военную прокуратуру Улан-Удэнского гарнизона обращение о нарушении. После чего была проведена проверка, показавшая, что купленный сухпаек обладает признаками контрафактности (подделки), документы, подтверждающие легальность использования товарных знаков «Армия России» и «Военторг» отсутствуют.
По имеющимся фактам заместитель военного прокурора вынес постановление о возбуждении в отношении предпринимательницы из Прикамья дела об административном правонарушении. После чего прокуратура обратилась с иском в арбитражный суд. В качестве доказательства в суд также направили запечатанный в коробку сухпаек.
В материалах дела указывается, что единственным производителем сухпайков для Минобороны России, уполномоченным на использование указанных средств индивидуализации в интересах военного ведомства, является ПАО «Грязинский пищевой комбинат» (Липецкая область). Эти ИРП не могут по закону поступать в свободную продажу.