properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Эксперты

Выбрать дату
Сентябрь 2024
Что делать, если перевел деньги не туда? Рассказали пермские эксперты
Как вернуть деньги, а также не попасться на уловки мошенников.
23 сентября 2024, 09:32
Пермь признали «столицей посикунчиков»
К такому мнению пришли аналитики сервиса «Туту.ру».
19 сентября 2024, 03:04
В ночь на 5 сентября в Прикамье ожидаются заморозки
В целом неделя будет сухой и теплой.
2 сентября 2024, 02:51
Август 2024
Фото. Утром 27 августа Пермь накрыл сильный туман
Ранее синоптики и правда обещали сильный туман в этот день.
27 августа 2024, 06:03
В августе цена аренды двухкомнатных квартир в Перми выросла на 11,5%
21 августа 2024, 07:53
Жители Прикамья покупают вторичное жилье в четыре раза чаще первичного
За первые полгода на покупку вторички заключили 27,7 тысяч договоров.
16 августа 2024, 12:12
В течение года стоимость суточного проживания в отелях Перми возросла на 20%
Во втором полугодии прогнозируется продолжение роста цен.
1 августа 2024, 04:56
Июль 2024
В Перми цены на первичное жилье растут, несмотря на отмену льготной ипотеки
Программа льготной ипотеки была отменена 1 июля.
30 июля 2024, 03:44
Синоптик раскрыл, когда в Прикамье потеплеет до +23ºС
Неделя ожидается дождливой.
29 июля 2024, 07:36
Синоптик рассказал, когда ждать возвращения жары в Прикамье
С 21 июля регион накрыло прохладой и дождями.
22 июля 2024, 08:24
Прохладная погода в Прикамье сохранится до конца июля
26–29 июля в регионе пройдут обильные дожди.
22 июля 2024, 02:36
В Минприроды Пермского края назвали причину появления опасных испанских червей
Слизни представляют опасность для здоровья человека и домашних животных, а также для сельского хозяйства.
17 июля 2024, 10:25
Сколько сегодня стоят автокредиты? Отвечают эксперты
Журналисты «Новых известий» попытались разобраться в достоверности кредитной калькуляции.
15 июля 2024, 10:52
СВО закончится осенью 2024 года?
10 июля 2024, 16:16
Июнь 2024
В России снизились цены на отдых в Турции. В Пермском Политехе рассказали, почему
Отели Турции начали сдерживать рост цен на лето.
28 июня 2024, 09:11
Когда в Прикамье придет тепло? Отвечает метеоролог
Стало известно, когда температура воздуха вернется к климатической норме.
25 июня 2024, 05:14
Купил билет, а в самолет не пускают. Что делать, если попал на овербукинг?
Овербукинг в России не закреплен законом, поэтому зачастую гарантии и компенсации пассажирам формально не применимы.
19 июня 2024, 10:32
Апрель 2024
Пермякам рассказали, почему так резко подскочили цены на авиабилеты
За год авиабилеты подорожали на 42%.
4 апреля 2024, 11:08

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика