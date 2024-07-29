Пермяки снова выйдут протестовать против исправительного центра в Закамске

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
Пермяки проведут вторую акцию против исправительного центра в Кировском районе. Как рассказали Properm.ru связанные с организаторами пермяки, планируется уже не пикет, а митинг. Мероприятие состоится в парке у клуба Кирова (Автозаводская, 6) или недалеко от него в 18:30. Митинг согласован с властями и продлится два часа.
На прошлом пикете, состоявшемся 20 июля, было собрано несколько сотен подписей против открытия исправительного центра. Ранее стало известно, что в учреждении будут содержаться ранее не судимые люди, совершившие преступления небольшой тяжести, — должники по алиментам, нарушители правил дорожного движения и подобные. Их привлекут к общественно-полезной работе — например, уборке мусора на улицах и озеленению города.