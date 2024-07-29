properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:46

Published Сегодня, 07:46

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

ДДК им. Кирова

Пермяки снова выйдут протестовать против исправительного центра в Закамске

29 июля 2024, 07:46
Фото: Google Maps
ДДК им. Кирова
В учреждении под надзором сотрудников ГУФСИН будут содержать «легких» и ранее не судимых нарушителей.
Сюжет
Протест

Пермяки проведут вторую акцию против исправительного центра в Кировском районе. Как рассказали Properm.ru связанные с организаторами пермяки, планируется уже не пикет, а митинг. Мероприятие состоится в парке у клуба Кирова (Автозаводская, 6) или недалеко от него в 18:30. Митинг согласован с властями и продлится два часа.

На прошлом пикете, состоявшемся 20 июля, было собрано несколько сотен подписей против открытия исправительного центра. Ранее стало известно, что в учреждении будут содержаться ранее не судимые люди, совершившие преступления небольшой тяжести, — должники по алиментам, нарушители правил дорожного движения и подобные. Их привлекут к общественно-полезной работе — например, уборке мусора на улицах и озеленению города.

Жители Закамска выйдут на пикет против строительства исправительного центра ФСИН
Узнать подробнее
Читайте также:
В Перми на новой набережной в Закамске размыло грунт из-за засорения фильтровУровень радиации в Перми выше, чем на месте ядерных взрывов
#Общество#Протест#Пермь#Митинг#Гуфсин#Закамск#Кировский район#Исправительный центр
Подпишитесь
Синоптик раскрыл, когда в Прикамье потеплеет до +23ºС
Сегодня, 07:36
Назначены главы Свердловского и Ленинского районов Перми
Сегодня, 08:23
Пермяки увидят звездопад 12 августа
Сегодня, 09:55
Пермский разработчик игр планирует выпустить продолжение игры про чердынскую колдунью
Сегодня, 06:42
Уровень радиации в Перми выше, чем на месте ядерных взрывов
Сегодня, 06:50