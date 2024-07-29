Пермяки снова выйдут протестовать против исправительного центра в Закамске

Пермяки проведут вторую акцию против исправительного центра в Кировском районе. Как рассказали Properm.ru связанные с организаторами пермяки, планируется уже не пикет, а митинг. Мероприятие состоится в парке у клуба Кирова (Автозаводская, 6) или недалеко от него в 18:30. Митинг согласован с властями и продлится два часа.