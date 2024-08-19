Кто такой уссурийский полиграф? Пермские эксперты рассказали о серийном убийце ёлок

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
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Updated Сегодня, 12:00
На территории Прикамья жук-короед под названием «Уссурийский полиграф» находится с 2022 года. Прибыл он в регион из Сибири. Вредоносное насекомое повреждает леса — ели и пихты засыхают в массовом порядке. В Минприроды Пермского края рассказали Properm.ru, что это за жук такой, почему его численность резко возросла и ведется ли сегодня с ним какая-то борьба.
Уссурийский полиграф это один из видов жуков-короедов. Длина тела взрослых насекомых достигает 3 мм. Высокая вредоносность уссурийского полиграфа обусловлена целым рядом причин. Прежде всего, это слабая устойчивость пихты сибирской к заселению вредителя.
Гибель дерева после заселения короедом также способствует перенос жуками фитопатогенных грибов. Жуки прежде всего заселяют свежеветровальные, буреломные, а также ослабленные и усыхающие деревья.
В Пермском крае этот опасный карантинный вид вредителя был обнаружен 2022 году. Первые поврежденные деревья породы Пихты были выявлены в насаждениях, примыкающих к ул. Восточный обход в Перми.
Распространение вредителя происходит как в результате самостоятельного разлета жуков, так и при перевозке зараженных жуком лесоматериалов из других регионов, имеющих неокоренные участки древесины.
Уссурийский полиграф — это опасный вредитель, способный давать вспышки массового размножения на больших площадях и приводить ослабленные насаждения к усыханию. Генерация составляет в году два поколения: с мая до середины июля и снова в августе и сентябре. Численность жуков на одном заражённом дереве в очагах может исчисляться от нескольких сотен до нескольких тысяч особей.
Увеличению площадей действующих очагов уссурийского полиграфа на территории Пермского края и возникновению новых очагов способствуют также и сложившиеся в последние годы благоприятные климатические условия (оптимальные температуры) для развития вредителя.
По результатам исследований, поврежденные уссурийским полиграфом пихтовые деревья выявлены на 23 территориях 43 муниципальных образований Пермского края.
Наибольшая интенсивность поврежденных деревьев находится в границах Добрянского городского округа и Пермского муниципального округа. Преимущественно вблизи автомобильных дорог.
В настоящее время площадь поврежденных насаждений составляет более 3 тыс. га. Сильнее всего повреждены леса Пермского городского лесничества.
На данный момент наиболее эффективным методом регуляции численности вредителя является уборка свежезаселенных деревьев в очагах. Что касаемо безрубочных способов борьбы с уссурийским полиграфом, то проведенные в этом направлении исследования единичны. Эти мероприятия носят ограниченно экспериментальный характер, и их эффективность не подтверждена производственными испытаниями.
Метод инъектирования в связи с трудоемкостью и высокой стоимостью препаратов иностранного производства представляется эффективным только для спасения высокоценных экземпляров деревьев на ограниченных территориях.
В рамках обеспечения санитарной безопасности в лесах Министерством организована работа по выявлению и обследованию насаждений, поврежденных уссурийским полиграфом. В рамках лесного законодательства площадь назначенных санитарно-оздоровительных мероприятий в очагах уссурийского полиграфа составила 180,9 га.
В настоящее время санитарные рубки проведены в очагах карантинного вредителя на площади 50,2 га. На 2024 год санитарные рубки запланированы на площади 130,7 га, в том числе на лесных участках, переданных в аренду для заготовки древесины на площади 101,5 га.
Кроме того, в январе 2024 года Минприроды России внесены изменения в Правила ликвидации очагов вредных организмов, которые вступают в силу 1 сентября 2024 года.
Новая редакция правил позволит обеспечить возможность осуществления в лесных насаждениях мер борьбы со стволовыми вредителями, в том числе отнесенными к карантинным видам, и обеспечить ликвидацию карантинных зон путем проведения рубки лесных насаждений в целях регулирования породного и возрастного составов лесных насаждений, зараженных вредными организмами.
Минприроды Пермского края с 1 сентября приступит к выполнению работ по обследованию и ликвидации очагов вредных организмов на территории Добрянского городского округа, Пермского муниципального округа и Чусовского городского округа.