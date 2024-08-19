Кто такой уссурийский полиграф? Пермские эксперты рассказали о серийном убийце ёлок

Что это за жук-короед, откуда он и почему он так быстро распространился на территории региона.

Что это за насекомое?

Откуда оно взялось?

Почему в последнее время численность уссурийского полиграфа в регионе резко возросла?

Чем жук опасен, и где от него в Прикамье особенно сильно пострадали леса?