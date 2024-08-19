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Деревья, пораженные вредителем, становятся красноватыми.

Кто такой уссурийский полиграф? Пермские эксперты рассказали о серийном убийце ёлок

19 августа 2024, 11:58
Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов Пермского края
Деревья, пораженные вредителем, становятся красноватыми.
Что это за жук-короед, откуда он и почему он так быстро распространился на территории региона.

На территории Прикамья жук-короед под названием «Уссурийский полиграф» находится с 2022 года. Прибыл он в регион из Сибири. Вредоносное насекомое повреждает леса — ели и пихты засыхают в массовом порядке. В Минприроды Пермского края рассказали Properm.ru, что это за жук такой, почему его численность резко возросла и ведется ли сегодня с ним какая-то борьба.

Что это за насекомое?

Уссурийский полиграф это один из видов жуков-короедов. Длина тела взрослых насекомых достигает 3 мм. Высокая вредоносность уссурийского полиграфа обусловлена целым рядом причин. Прежде всего, это слабая устойчивость пихты сибирской к заселению вредителя.

Гибель дерева после заселения короедом также способствует перенос жуками фитопатогенных грибов. Жуки прежде всего заселяют свежеветровальные, буреломные, а также ослабленные и усыхающие деревья.

Откуда оно взялось?

В Пермском крае этот опасный карантинный вид вредителя был обнаружен 2022 году. Первые поврежденные деревья породы Пихты были выявлены в насаждениях, примыкающих к ул. Восточный обход в Перми.

Распространение вредителя происходит как в результате самостоятельного разлета жуков, так и при перевозке зараженных жуком лесоматериалов из других регионов, имеющих неокоренные участки древесины.

Почему в последнее время численность уссурийского полиграфа в регионе резко возросла?

Уссурийский полиграф — это опасный вредитель, способный давать вспышки массового размножения на больших площадях и приводить ослабленные насаждения к усыханию. Генерация составляет в году два поколения: с мая до середины июля и снова в августе и сентябре. Численность жуков на одном заражённом дереве в очагах может исчисляться от нескольких сотен до нескольких тысяч особей.

Увеличению площадей действующих очагов уссурийского полиграфа на территории Пермского края и возникновению новых очагов способствуют также и сложившиеся в последние годы благоприятные климатические условия (оптимальные температуры) для развития вредителя.

Чем жук опасен, и где от него в Прикамье особенно сильно пострадали леса?

По результатам исследований, поврежденные уссурийским полиграфом пихтовые деревья выявлены на 23 территориях 43 муниципальных образований Пермского края.

Наибольшая интенсивность поврежденных деревьев находится в границах Добрянского городского округа и Пермского муниципального округа. Преимущественно вблизи автомобильных дорог.

В настоящее время площадь поврежденных насаждений составляет более 3 тыс. га. Сильнее всего повреждены леса Пермского городского лесничества.

Как с ним бороться, и проводятся ли сейчас в связи с этим какие-то научные работы?

На данный момент наиболее эффективным методом регуляции численности вредителя является уборка свежезаселенных деревьев в очагах. Что касаемо безрубочных способов борьбы с уссурийским полиграфом, то проведенные в этом направлении исследования единичны. Эти мероприятия носят ограниченно экспериментальный характер, и их эффективность не подтверждена производственными испытаниями.

Метод инъектирования в связи с трудоемкостью и высокой стоимостью препаратов иностранного производства представляется эффективным только для спасения высокоценных экземпляров деревьев на ограниченных территориях.

В рамках обеспечения санитарной безопасности в лесах Министерством организована работа по выявлению и обследованию насаждений, поврежденных уссурийским полиграфом. В рамках лесного законодательства площадь назначенных санитарно-оздоровительных мероприятий в очагах уссурийского полиграфа составила 180,9 га.

В настоящее время санитарные рубки проведены в очагах карантинного вредителя на площади 50,2 га. На 2024 год санитарные рубки запланированы на площади 130,7 га, в том числе на лесных участках, переданных в аренду для заготовки древесины на площади 101,5 га.

Кроме того, в январе 2024 года Минприроды России внесены изменения в Правила ликвидации очагов вредных организмов, которые вступают в силу 1 сентября 2024 года.

Новая редакция правил позволит обеспечить возможность осуществления в лесных насаждениях мер борьбы со стволовыми вредителями, в том числе отнесенными к карантинным видам, и обеспечить ликвидацию карантинных зон путем проведения рубки лесных насаждений в целях регулирования породного и возрастного составов лесных насаждений, зараженных вредными организмами.

Минприроды Пермского края с 1 сентября приступит к выполнению работ по обследованию и ликвидации очагов вредных организмов на территории Добрянского городского округа, Пермского муниципального округа и Чусовского городского округа.

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#Минприроды#Карантин#Насекомые#Леса#Уссурийский полиграф#Пихта#Жук-короед#Вредители
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