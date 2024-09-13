«Есть вещи важнее, чем школа». Интервью с директором лицея №2 Анатолием Чепуриным

— Слово «элитные» не нравится мне, скорее, «селективные». В селективных действует жесткий отбор на прием и на дальнейшее обучение. Я за то, чтобы такие школы были. Но это должны быть особые отдельные школы, которые не должны стоять в общей линейке, о них не надо нам всем рассказывать. Их не надо в пример приводить. Это школы, которые направлены на развитие одаренности. Есть дети с высокими интеллектуальными способностями, которым в обычной школе будет скучно, неинтересно, у них другие запросы. В ряде регионов открывают подобные учреждения, какие-то губернаторские лицеи, и те дети, которые прошли жесткий отбор, попадают в совершенно другой мир и, вероятно, будут формировать интеллектуальную элиту страны. Это очень небольшая доля детей. Все остальные должны получить хорошие, равные условия для качественного образования в школе по месту жительства.