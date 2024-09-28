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Posted 28 сентября, 03:06

Published 28 сентября, 03:06

Modified 28 сентября, 03:06

Updated 28 сентября, 03:06

Исследователи рассказали, почему толстый кот Крошик стал популярным

Эксперты объяснили, почему толстый кот Крошик из Перми стал всемирно известным

28 сентября 2024, 03:06
Фото: Telegram-канал «Мысли реабилитолога. VetRehab~DogMas»

Исследователи рассказали, почему толстый кот Крошик стал популярным

Бездомного кота нашли в подвале больницы в конце лета, и теперь он проходит реабилитацию. За успехами Крошика следят и пермяки, и иностранцы.

История пермского толстого кота Крошика стала феноменом в медиа, сделали вывод в Западно-Уральском информационном центре (ЗУИЦ). Месяц назад волонтеры пермского приюта «Матроскин» взяли его на реабилитацию. Неравнодушные прохожие откормили животное до 17 кг, пока оно жило в подвале больницы.

Информация о толстом коте моментально разлетелась по социальным сетям и новостям. Любые сведения, касающиеся Крошика, всегда сопровождаются большим количеством поддерживающих комментариев и реакций. За восстановлением животного следит вся Россия, публикации о нем появлялись даже в мировых таблоидах.

Как сообщает пресс-служба Пермского государственного университета (ПГНИУ) со ссылкой на исследование ЗУИЦ, сейчас о коте вышло более 680 публикаций в СМИ и группах в соцсетях. Первоначальный пост вышел 1 сентября, а первый всплеск упоминаний в СМИ произошел 6 сентября. В этот день о Крошике написали пермские издания и мировые таблоиды New York Post, The Daily Mirror и другие. А 12 сентября стал пиковым по числу публикаций: «разлетелся» инфоповод о неудачной попытке побега кота от врачей и волонтеров реабилитационного центра.

Лина Зарипова, кандидат психологических наук, доцент кафедры психология развития, психолог Центра психолого-педагогической помощи ПГНИУ:

— Это не рядовой эпизод про пушистого друга, или только мем. Это путь и обстоятельства, которые вызывают целый комплекс чувств, так необходимых нам в буднях: умиление, интерес, сочувствие, симпатия. Мы ждем и переживаем, потому что это неоконченная история, а значит, можно наблюдать.

По словам Лины, люди вовлекаются в ситуацию с Крошиком и больше не могут быть безучастными. Его история живая и поэтому привлекает внимание. Руководитель аналитического отдела ЗУИЦ Екатерина Ильиных подчеркивает, что волонтерам, журналистам и блогерам удалось создать практически медиасериал, описывая каждый шаг помощи толстому коту. Пользователи интернета и читатели традиционных СМИ подустали от обыденной новостной повестки и готовы обращать внимание на «простые» позитивные темы.

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