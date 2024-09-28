Эксперты объяснили, почему толстый кот Крошик из Перми стал всемирно известным

Как сообщает пресс-служба Пермского государственного университета (ПГНИУ) со ссылкой на исследование ЗУИЦ, сейчас о коте вышло более 680 публикаций в СМИ и группах в соцсетях. Первоначальный пост вышел 1 сентября, а первый всплеск упоминаний в СМИ произошел 6 сентября. В этот день о Крошике написали пермские издания и мировые таблоиды New York Post, The Daily Mirror и другие. А 12 сентября стал пиковым по числу публикаций: «разлетелся» инфоповод о неудачной попытке побега кота от врачей и волонтеров реабилитационного центра.