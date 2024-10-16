«Кроме праздников, не случилось ничего». Подводим итоги Года семьи в Прикамье

Есть ли положительный опыт у регионов страны, или все так плохо везде? Оказывается есть. По словам Людмилы Ёлтышевой, самый оптимальный и эффективный путь выбрала администрация Нижнего Новгорода. В Нижнем Новгороде получить земельный участок могут даже те, кто не нуждается в улучшении жилищных условий. Как правило это земли назначения «личное подсобное хозяйство» (от 2 до 50 соток) либо участки под садоводство (от 2 до 15 соток). Если же семья нуждается в улучшении жилищных условий, то участки предоставляются для ИЖС, На семью, в которой 3 или 4 ребенка — от 6 до 15 соток. Если в семье больше 4 детей — то от 15 до 50 соток. Либо по желанию семьи землю можно заменить на жилищный сертификат в размере 600 тыс. рублей.