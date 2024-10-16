«Кроме праздников, не случилось ничего». Подводим итоги Года семьи в Прикамье

Posted 16 октября, 06:19
Published 16 октября, 06:19
Modified 17 октября, 07:41
Updated 17 октября, 07:41
2024 год был объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Годом семьи. Как семьи Пермского края на себе это ощутили, что, действительно, надо сделать, чтобы люди создавали семьи, рожали детей, не уезжали из края? Демографическая проблема очень серьезная. Как её решить?
Первое и главное, по словам председателя пермской региональной общественной организации «За права многодетных Пермского края» Людмилы Елтышевой, это жилищный вопрос. И этот вопрос особенно остро стоит для многодетных семей, потому что им нужны большие площади и благоустроенное жилье для того, чтобы комфортно жить, развивать и растить детей.
В 2024 году АНО «Центр поддержания гражданского единства», ООО «Агентство СВОИ», Кафедра Социология и политология (СиП) ПНИПУ провели исследование на тему семьи и многодетности. Меньше, чем у половины опрошенных в возрасте от 18 до 30 лет есть дети — у большинства из этих опрошенных нет собственного жилья.
Людмила Ёлтышева проанализировала реализацию программы «Жилье для многодетной семьи, одна из приоритетных задач государства» и представила доклад об этом на I Семейном форуме, который прошел в Санкт-Петербурге.
Тысячи многодетных семей смогли получить землю за годы действия соответствующего указа президента. Так как реализация закона отдана на усмотрение самих регионов, то везде разные условия, везде разные возможности.
В Пермском крае 15 соток заветной земли под индивидуальное жилое строительство с инфраструктурой смогли получить только самые первые счастливчики. По 15 соток земли без инфраструктуры получали многодетные в поселке Большая Мось. За несколько лет они «выбили» инфраструктуру из бюджета, в том числе дороги, газ.
Сейчас землю выдают так: либо 8 соток земли ИЖС в черте города, (участков выдается здесь крайне мало — земли свободной нет), либо от 5,5 до 6 соток — земли сельхозназначения, альтернативные участки. Их выдают все чаще. Либо компенсация в размере 250 тыс. рублей в Перми. По краю эта сумма гораздо меньше, например, в Чердынском городском округе она составляет всего 70 тыс. рублей, исходя из кадастровой стоимости земли. Эта ситуация поставила многодетных в неравные условия.
Сумма компенсации очень маленькая (норматив площади участка устанавливает с субъект РФ, по этому же нормативу будет определяться денежная компенсация), к тому же стоимость сертификата не индексировалась с момента принятия поправок (2019 год).
Тогда же, в 2019 году, были внесены поправки которые лишили большое количество многодетных семей возможности встать в очередь.
С 2019 года в Пермском крае на землю может претендовать семья только малоимущая и нуждающаяся в улучшении жилищных условий!
То есть на каждого члена семьи по Перми должно приходиться не более 12 кв. м на человека и доход у них должен быть на человека — ниже прожиточного минимума. Так в Пермском крае от первоначальной идеи президента — большой дом для большой семьи на своей земле — не осталось ничего. Пермских общественников, которые на тот момент считались рупором многодетных, до сих пор критикуют за то, что молча согласились на эти поправки, не стали возражать и бить в колокола.
На какие деньги строиться малоимущей семье? Сможет ли семья улучшить свои жилищные условия, если у них нет средств на строительство? Нет. То же самое с альтернативными участками, которые выдаются без инфраструктуры и в чистом поле. Сможет кто-то улучшить жилищные условия? Нет. Такая же ситуация и с компенсацией в 250 тыс. рублей.
«В большинстве случаев такие участки не обрабатываются, дети растут, квадратных метров не хватает, и опять же семьи вынуждены их продавать с одной только целью — улучшить свои жилищные условия», — объясняет Людмила Ёлтышева.
На сегодняшний день в очереди на землю в Пермском крае стоят около 10 тыс. семей, в Перми — 7,5 тыс., и эта очередь продолжает расти. 1.5 тыс. семей ждут очереди на компенсацию.
Около 2 тыс. семей из очереди выбыли — это те, кто устали ждать, решили улучшить свои жилищные условия самостоятельно. Многим было отказано в постановке в очередь, после принятия поправок в 2019 году, из-за того что они не прошли по критериям малоимущности и нуждаемости.
За 2023 год и начало 2024 года в Перми выдан многодетным 131 участок и 4 участка в Пермском крае. На 2025–2026 год запланирована выдача 400 участков, но как выделение земли будет происходить в дальнейшем — неизвестно. На компенсацию в этом году могут рассчитывать 426 семьи, на 2025-26 запланирована выдача 600 сертификатов. Даже при самых оптимистичных прогнозах многодетные получат свои участки в лучшем случае через 10-15 лет.
Есть ли положительный опыт у регионов страны, или все так плохо везде? Оказывается есть. По словам Людмилы Ёлтышевой, самый оптимальный и эффективный путь выбрала администрация Нижнего Новгорода. В Нижнем Новгороде получить земельный участок могут даже те, кто не нуждается в улучшении жилищных условий. Как правило это земли назначения «личное подсобное хозяйство» (от 2 до 50 соток) либо участки под садоводство (от 2 до 15 соток). Если же семья нуждается в улучшении жилищных условий, то участки предоставляются для ИЖС, На семью, в которой 3 или 4 ребенка — от 6 до 15 соток. Если в семье больше 4 детей — то от 15 до 50 соток. Либо по желанию семьи землю можно заменить на жилищный сертификат в размере 600 тыс. рублей.
За время существования программы было выдано более 8 тыс. участков. Сертификаты получили более 1,5 тыс. семей. Ожидают своей земли в очереди 6,9 тыс. семей по Нижегородской области.
В самом Нижнем Новгороде осталось обеспечить участками всего 250 семей, это планируется сделать до конца текущего года.
Для многодетных из области так же предусмотрены участки назначением земель ИЖС, ЛПХ и под садоводство. Такие участки так же выделяются близко к инфраструктуре, например, в деревнях, прилегающих к райцентру. Для городских жителей в черте города Бор, (это Нижегородская область) сформировано 1,8 тыс. участков. Часть многодетных уже получили здесь свою землю.
Строительство инфраструктуры здесь происходит в несколько этапов: прокладывают уличные сети водоснабжения и водоотведения, устанавливают столбы электросети, обустраивают дороги с твердым покрытием и тротуары для будущих жителей, есть уже детские площадки. По мере освоения земель многодетными, территория будет обеспечена социальными объектами: детским садом, школой, фельдшерскими пунктами, спортивными площадками, магазинами и даже остановочными комплексами. Здесь будет ходить свой общественный транспорт. Это будет полноценный новый жилой район для многодетных.
В 2023 году в Нижнем Новгороде было выдано более 1 тыс. земельных участков и сертификатов. За первое полугодие 2024 года более 500 семей были обеспечены сертификатами и земельными участками. Деньги закладываются ежегодно из областного бюджета.
«Конечно, нам бы хотелось, чтобы остальные регионы последовали этому примеру», — говорит Людмила Ёлтышева.
Общественники считают, что важно на уровне Госдумы РФ принять единые федеральные нормативы с обязательным обеспечением, чтобы Законодательные собрания регионов привели региональные законы в соответствие с едиными стандартами, либо предложили свою равноценную замену, не ухудшая при этом права многодетных.
Исходя из этого, минимальная сумма жилищного сертификата должна быть не меньше полумиллиона рублей. Остальные дотации может и должен вводить регион самостоятельно. Если семья выбирает для себя земельный участок, то такие участки так же исходя из единого стандарта, обязательно должны быть обеспечены необходимыми коммуникациями.
Для того чтобы семьи смогли начать строиться, а не продавали свои земельные участки, с целью улучшения жилищных условий, необходимо ввести сертификаты на строительные материалы. Здесь тоже могут быть варианты, исходя из особенностей и возможностей регионов.
Сейчас же все нацелено на стимулирование рождаемости первого и второго ребенка, для них предусмотрены материнский капиталы, за рождение первенца сумма материнского сертификата составляет 630 тыс. рублей, на второго — 833 тыс. рублей, а на третьего и последующих детей не предусмотрено ничего.
«Это и несправедливо, и недальновидно, — уверена Людмила Ёлтышева. — Рожают и поднимают демографию как раз таки многодетные семьи. И главным вопросом каждой многодетной семьи остается вопрос жилищный, ведь с каждым последующим членом семьи квадратные метры уменьшаются».
Меры, направленные на улучшение жилищных условий (жилищные сертификаты, земля с инфраструктурой, сертификаты на строительство дома) станут стимулом не только для многодетных семей, но и для тех, кто еще на самом начальном этапе пути — планирует рождение первенца.
«Видя заботу государства о многодетных, поддержку глав регионов, мы получим самый настоящий бэби бум, как это было в 2014 и в 2015 годах, когда и сертификаты на рождение третьего и последующего ребенка были, и землю давали, и выплаты были на третьего и последующего ребенка, и деловую древесину на строительство дома», — поясняет Людмила Ёлтышева.
Инициатива выдачи земельных участков на больших полях и неосвоенных территориях хороша, но только если за ней следует постепенное подведение всей необходимой инфраструктуры, в том числе и строительство социально важных объектов на этих территориях.
Для облегчения задач, связанных со строительством, необходимо выделение деловой древесины. Такая положена многодетным по закону, но есть семьи, которые встали в очередь на древесину в 2014 году и стоят в этой очереди до сих пор.
Многое зависит от отношения глав региона к многодетным. «В год семьи, кроме праздников и конкурсов, к сожалению, не случилось ничего. Хотя многодетные ждали именно принятия важных инициатив», — говорят общественники. Среди таких инициатив — региональный материнский капитал на третьего и последующего ребенка. И конечно, отказ от понятий нуждаемости и малоимущности, так как этот пункт ставит многодетные семьи в неравные условия, нарушает их права. Этот критерий стал нужен только для искусственного сокращения очереди, он не отражает реальной потребности многодетных в земле и жилье.
«Это вообще позорная практика: с введением нуждаемости — сократили очередь на землю, вместо ее выделения. Это нельзя принять как должное, — поясняет Людмила Ёлтышева, — так не должно быть».
Кстати, по данным агентства СВОИ, в Пермском крае довольны своей жизнью чаще супруги в официальном браке и многодетные. Те же, у кого нет большого количества детей, а еще нет домашних питомцев, своей жизнью в большинстве случаев недовольны. Таковы результаты социологического опроса. Также среди опрошенных выявлена четкая взаимосвязь удовлетворенности жизнью и наличием жилья (76% из тех, у кого есть свое жилье, довольны жизнью).
Ну и последний — удивительный для многих, скорее всего, социологический факт, который показали исследования агентства СВОИ. Среди семей с детьми гораздо меньше тех, кто с пессимизмом смотрит в будущее. Они смотрят вперед с радостным ожиданием и надеждой — в отличие от одиноких и бездетных людей.