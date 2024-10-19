В Тамбовской области после взрыва газа в пятиэтажке погибли два человека

Posted 19 октября, 06:10
Published 19 октября, 06:10
Modified 19 октября, 07:06
Updated 19 октября, 07:06
В многоквартирном жилом доме на ул. Коммунистическая в городе Кирсанов Тамбовской области сегодня, 19 октября, произошел взрыв газа. После этого на площади 150 кв. м вспыхнул пожар, который ликвидировали пожарно-спасательные подразделения.
В результате трагедии пострадали четыре человека, из них двое погибли, следует из предварительной информации пресс-службы МЧС России. Также спасено пять жильцов. Повреждены четвертый и пятый этажи здания. На месте работают 34 специалиста и 18 единиц техники. Подготовлен пункт временного размещения на 60 человек.
На место ЧП выехали следователи и криминалисты СУ СК России по Тамбовской области. По информации ведомства, пострадавшие госпитализированы в больницу.
UPD. 12:03. При разборе завалов найдено тело еще одного погибшего.