В Тамбовской области после взрыва газа в пятиэтажке погибли два человека

В результате трагедии пострадали четыре человека, из них двое погибли, следует из предварительной информации пресс-службы МЧС России. Также спасено пять жильцов. Повреждены четвертый и пятый этажи здания. На месте работают 34 специалиста и 18 единиц техники. Подготовлен пункт временного размещения на 60 человек.