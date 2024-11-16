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Горение

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Ноябрь
На территории промышленного порта «Усолка» в Соликамске горели пиломатериалы
16 ноября, 17:45
Октябрь
На пожаре в Березниках погиб мужчина
31 октября, 10:24
На пожаре в Барде пострадал человек
5 октября, 09:12
Сентябрь
В Перми на пожаре пострадал мужчина
30 сентября, 04:49
В Кунгуре на пожаре погиб мужчина
17 сентября, 05:32
В Перми на пожаре в жилом доме был травмирован человек
11 сентября, 05:57
Июнь
Фото. В Перми 22 июня на пожаре спасли мужчину
23 июня, 09:45
Загорелась крыша. В Очере на пожаре погиб человек
14 июня, 08:13
В Перми на улице Бахаревской пожарные спасли от огня мужчину
13 июня, 07:25

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