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Госэкспертиза

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Октябрь
В рамках реконструкции улицы Мира построят велодорожку шириной в два метра
24 октября, 09:10
Август
Проект реставрации корпуса Пермского университета одобрила госэкспертиза
26 августа, 05:48
В Кунгуре археологи будут искать останки расстрелянного большевиками великомученика
14 августа, 08:02
Июль
Строительство акватеррариума в пермском зоопарке оценили в 250,7 миллионов рублей
13 июля, 06:24
Июнь
Госэкспертиза одобрила проект строительства объездной дороги в Губахе
10 июня, 06:03
Май
В Перми заключили контракт на реконструкцию здания бывшего ВКИУ в гостиницу
31 мая, 04:30
Проект реставрации здания Спиртоочистительного завода в Перми прошёл госэкспертизу
20 мая, 09:30
Февраль
Проект центра баскетбола в Перми прошел госэкспертизу
19 февраля, 12:57
Январь
​Проект реконструкции бывшего здания ВКИУ в гостиницу в Перми прошел госэкспертизу
17 января, 12:19

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