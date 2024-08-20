properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Миноборона

Выбрать дату
2024
Под Курском погиб 26-летний артиллерист Павел Лемешев из Добрянки
20 августа 2024, 09:25
В Пермском крае простились с погибшим на СВО 32-летним Андреем Полюховичем
Прощание с мужчиной состоялось вчера, 31 июля.
1 августа 2024, 10:09
Остались родители и дочь. На СВО погиб 49-летний прапорщик из Добрянского округа
Прощание пройдет сегодня в поселке Нижний Лух.
23 июля 2024, 03:27
В Прикамье простятся с погибшим на СВО 44-летним чусовлянином Денисом Носковым
Дата и место прощания с погибшим не уточняются.
31 мая 2024, 02:40
В Пермском крае похоронят сразу двух военнослужащих из одного муниципалитета
Церемония прощания с мужчинами состоится 21 мая.
21 мая 2024, 04:27
«Молодые уходят, а я дома буду сидеть?». На СВО погиб Александр Барков из Прикамья
14 мая 2024, 06:30
В Пермском крае простились с погибшим на СВО 36-летним Александром Тимофеевым
14 мая 2024, 05:08
Бывший начальник УКС Прикамья Левинский спустя две недели на СВО получил ранение
Ранее мужчину осудили за взятку в размере 3 млн рублей и хищение около 353 млн рублей, выделенных на строительство нового зоопарка в Перми.
8 мая 2024, 08:41
Экс-главы Чайковского нет в списке освобожденных из украинского плена
Чиновник был осужден за превышение полномочий, вышел по УДО. После чего подписал контракт и отправился на СВО.
6 января 2024, 13:12
2011
Минобороны ответило в суде за армейскую травму пермяка
Бывшему солдату-срочнику из Усть-Качки удалось взыскать миллион рублей за полученную во время службы инвалидность.
29 июля 2011, 04:31

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика