properm.ru
ГлавноеВсе новости

МКУ

Выбрать дату
Октябрь
В Перми на обслуживание ещё двух автобусных рейсов не поступило ни одной заявки
5 октября, 05:47
Сентябрь
Возведение нового питомника растений в Перми обойдется в 144 миллиона
16 сентября, 09:19
Август
В Перми проверяют укрытия на готовность принять людей
23 августа, 08:47
Июнь
В микрорайоне Бахаревка в Перми построят пожарный водоем за 9,1 млн рублей
28 июня, 04:29
В Перми установят более тысячи дорожных знаков
На установку технических средств организации дорожного движения в краевой столице потратят 14,7 млн рублей.
27 июня, 06:15
В центре Перми отремонтируют еще одно укрытие в подвале многоквартирного дома
26 июня, 06:24
Май
Подрядчик ледовой арены в Чусовом отказался подписывать контракт
30 мая, 04:39
Апрель
Стало известно, что нельзя будет делать в майские праздники
27 апреля, 12:35
Март
«В штатном режиме». Власти Перми — о уборке снега в городе и работе подрядчиков
28 марта, 09:24

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика