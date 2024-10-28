properm.ru
ГлавноеВсе новости

Полярное сияние

Выбрать дату
Октябрь
В небе над Пермским краем скоро снова может появиться северное сияние
28 октября, 03:48
Фото. Сбылась чья-то детская мечта: жители Пермского края ночью ловили северное сияние
11 октября, 03:13
Сентябрь
Фото. Жебреи, Запруд и даже центр города. Пермяки запечатлели великолепие северного сияния
13 сентября, 04:46
В сентябре пермяки не раз смогут увидеть полярное сияние
4 сентября, 09:40
Август
Фотофакт. Космическая красота. Северное сияние «поймали» минувшей ночью в Прикамье
12 августа, 03:41
В эти выходные у пермяков появится шанс полюбоваться северным сиянием
9 августа, 06:30
Июль
Жители Прикамья смогут увидеть северное сияние в ближайшие две ночи
30 июля, 05:24
Май
Фото. «Потрясающее небесное шоу». В селе Култаево Пермского края увидели полярное сияние
За эффектными всполохами в небе наблюдали по всему миру.
11 мая, 06:10
Март
На Земле началась сильнейшая магнитная буря. Ее последствия в Перми сняли на камеру
Магнитный шторм достиг четырех баллов из пяти.
25 марта, 06:46

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика