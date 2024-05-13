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Реалити-шоу

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Май
Бывший репетитор по математике из Прикамья снялся в романтическом эксперименте
13 мая, 07:34
Март
«Я тяжелый люкс». Дочь миллионеров из Перми увезли на перевоспитание
8 марта, 12:00
Два пермяка попали в «Новую фабрику звезд». Показываем их выступления
Участники попали в разные команды.
5 марта, 08:05
Февраль
«Мир не переживет такого таланта». Пермяк дошел до финала в шоу «Битва шефов»
Повар прошел несколько этапов, но не смог впечатлить шефов в финале.
27 февраля, 04:23
Пермяк попал на шоу «Битва шефов» с рулетом из кролика
Мужчина работает шеф-поваром в пермском ресторане.
26 февраля, 09:27
«Что же мне делать». Участница шоу «Беременна в 16» из Перми снова ждет ребенка
Первого ребенка девочка планировала, второго — уже нет.
26 февраля, 09:02
«Имею бешеное желание победить». Пермяк попал на «Битву шефов» с бабушкиным пирогом
Госслужащий из Перми покинул шоу после первого конкурса.
20 февраля, 05:10
Участница шоу «Голос» поблагодарила Пермь за поддержку
Попасть в следующий этап шоу пермячке удалось с песней британской исполнительницы.
5 февраля, 03:25
Январь
«Не привыкли жить в таких условиях». Соликамская модель участвует в шоу на выживание
Уроженка Соликамска пытается выиграть 10 млн рублей.
16 января, 04:39

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