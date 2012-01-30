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Posted 30 января 2012, 05:10

Published 30 января 2012, 05:10

Modified 2 марта 2023, 16:35

Updated 2 марта 2023, 16:35

Страшное столкновение ГАЗели и иномарки произошло под Янычами

30 января 2012, 05:10
Сюжет
Дтп
Осколки машин усыпали дорогу на протяжении 150 метров.

В пятницу, 27 января, недалеко от деревни Янычи произошло столкновение автомобилей ГАЗель и «Ситроен». Как сообщают очевидцы аварии на городском форуме Teron.ru, в аварии предположительно виноват водитель «Ситроена»: он шел по трассе с превышением скорости и попытался обогнать попутную машину. На обгоне иномарку занесло и она вылетела прямо на ГАЗель, движущуюся навстречу.

Dark Merlin, пользователь Teron.ru:Из-за заноса он боком влетает в Газель, пытающуся уйти от столкновения на свою обочину. Далее, теряя запчасти, Ситроен летит дальше по дуговой траектории и долетает до остановившейся в 100 м. фуры (тут вообще не факт, что фура в момент удара двигалась — могла и просто стоять на обочине), отрикошетив от которой улечает в свой кювет.

В результате аварии ГАЗель получила повреждения в районе водительской двери. У фуры, о которую впоследствии ударился «Ситроен», снесен бампер в районе переднего левого колеса. Сам «Ситроен» восстановлению не подлежит.

voxy, пользователь Teron.ru:Видел последствия вчера около 15-00... жесть конечно..... метров на 80 на запчасти разорвало. искореженные двери, стекла, локеры, пластмасса были повсюду.....

Водитель «Ситроена» погиб на месте. О других пострадавших очевидцы аварии не собщают.

#Мнения#Авто#Дтп#Авария#Лобовое столкновение
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