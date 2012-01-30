Страшное столкновение ГАЗели и иномарки произошло под Янычами

Posted 30 января 2012, 05:10
Published 30 января 2012, 05:10
Modified 2 марта 2023, 16:35
Updated 2 марта 2023, 16:35
В пятницу, 27 января, недалеко от деревни Янычи произошло столкновение автомобилей ГАЗель и «Ситроен». Как сообщают очевидцы аварии на городском форуме Teron.ru, в аварии предположительно виноват водитель «Ситроена»: он шел по трассе с превышением скорости и попытался обогнать попутную машину. На обгоне иномарку занесло и она вылетела прямо на ГАЗель, движущуюся навстречу.
В результате аварии ГАЗель получила повреждения в районе водительской двери. У фуры, о которую впоследствии ударился «Ситроен», снесен бампер в районе переднего левого колеса. Сам «Ситроен» восстановлению не подлежит.
Водитель «Ситроена» погиб на месте. О других пострадавших очевидцы аварии не собщают.