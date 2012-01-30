Страшное столкновение ГАЗели и иномарки произошло под Янычами

В пятницу, 27 января, недалеко от деревни Янычи произошло столкновение автомобилей ГАЗель и «Ситроен». Как сообщают очевидцы аварии на городском форуме Teron.ru, в аварии предположительно виноват водитель «Ситроена»: он шел по трассе с превышением скорости и попытался обогнать попутную машину. На обгоне иномарку занесло и она вылетела прямо на ГАЗель, движущуюся навстречу.