«Здесь будет сквер Каменских». История о том, как пермяки решили сделать красиво взамен автостоянки

Для начала нужно знать границы территории, где будет расположен сквер, т.е. красные линии застройки. Как правило, это можно узнать на кадастровом плане. Далее анализируются существующие входные зоны, и от них начинает прокладываться пешеходный маршрут. Интересные решения, которые складываются и формируются в саму композицию проекта, как раз появляются на основе существующих троп, каких-то интересных видовых точек и так далее.