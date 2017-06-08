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Posted 8 июня 2017, 04:00

Published 8 июня 2017, 04:00

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

«Здесь будет сквер Каменских». История о том, как пермяки решили сделать красиво взамен автостоянки

«Здесь будет сквер Каменских». История о том, как пермяки решили сделать красиво взамен автостоянки

8 июня 2017, 04:00
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Экология
Когда-нибудь на берегу Данилихи вдоль улочки Подгорной станет возможным присесть на аккуратную скамейку, послушать соловья и посмотреть на уточек. Но пока там бывшая автостоянка, гаражи, мусор и большое желание жителей микрорайона создать красивый сквер. Эта история началась три года назад.

Идея сквера родилась из борьбы местных жителей с автостоянкой. Территория была сдана в аренду, работала автостоянка и автомойка. Автомойку легко опротестовали через суд, так как здесь река, а с автостоянкой пришлось побороться. Территория относится к зоне Р-2 «Скверы.Парки», автостоянка точно не относится к вариантам постоянного использования территории. Но на борьбу ушло целых три года.

«Как здесь было? Ужасно, — вспоминает Сергей Ухов, местный житель, пермский общественник. — Покрытия не было никакого, стоянка превратила место в глину и болото. Машины ставить перестали, но местные стали собирать здесь макулатуру, металл, бомжи сюда приносили целые горы бумаги, коробок, весь этот мусор разлетался…»

Если с чем-то бороться, то нужно предлагать. По словам активиста, неравнодушные жители создали небольшую инициативную группу и с предложением о создании сквера пошли в гимназию №4 имени братьев Каменских. Гимназия поддержала. Появилась совместная идея и сквер назвать в честь Каменских.

— Проект по Егошихе я представляла на экологическом форуме, и мне предложили поучаствовать в проекте создания сквера здесь, на Данилихе. Интересно, что из этого получится.

По словам Элины, ситуация здесь похожая: река в центре города, интересная территория с богатым потенциалом. Чтобы собравшиеся лучше представили, что им придется сделать в ближайшие пару часов, архитектор-дизайнер простыми словами рассказывает, как проектируются скверы:

— Сквер в единице городской ткани сама по себе небольшая единица по площади, это меньше, чем парк. Сквер по своей структуре — территория, которая может являться как зоной отдыха, так и зоной активного времяпрепровождения, так и зоной созерцания природы.

Для начала нужно знать границы территории, где будет расположен сквер, т.е. красные линии застройки. Как правило, это можно узнать на кадастровом плане. Далее анализируются существующие входные зоны, и от них начинает прокладываться пешеходный маршрут. Интересные решения, которые складываются и формируются в саму композицию проекта, как раз появляются на основе существующих троп, каких-то интересных видовых точек и так далее.

Прежде, чем начинать проектировать, нужно задаться вопросом о какой-то теме сквера. Затем проводится функциональное зонирование территории, чтобы выделить, какие зоны буду активными, а какие — тихими, созерцательными. И все они связываются друг с другом. Далее на основе функционального зонирования складывается общая система: выбираются видовые точки, размещаются площадки, выделяется основная входная группа. Делаются эскизы, которые потом становятся одним большим проектом.

После прогулки по берегу Данилихи, мостикам, улицам Подгорной, Грузинской и Плеханова, три десятка человек возвращаются к «входной группе сквера». Идеи, кажется, переполняют молодежь. Старшее поколение настроено менее радостно — начинают говорить о проблемах. Молодежь, не сговариваясь, начинает превращать проблемы в задачи. На флипчарте появляются первые записи — результат импровизированного мозгового штурма.

Элина Фаллахова:— Интересная идея от нашей «команды» — использовать энергию самой реки для вай-фая и освещения на территории. Что касается самой территории, здесь необходима работа с рельефом: укрепление склонов, использование георешеток и геотекстиля. Можно использовать смотровые площадки на сваях, это одновременно укрепление склонов. Здесь много интересных видовых мест! Для благоустройства здесь лучше всего использовать, конечно, природные материалы.

Собравшиеся с интересом слушают, согласно кивают, уточняют непонятные слова. Спустя 20 минут договариваются, что точно и все хотят

променадную зону и малые архитектурные формы. Которые скамеечки и урны. Еще 10 минут дискуссии приносят результат в виде отказа от большой детской площадки. Представители инициативной группы от «Крылова, 32», отвоевавшие территорию от строительства мечети, обещают, что большая детская площадка будет у них: «Играть к нам приходите, а здесь пусть будет красота и спокойствие».

#Спецпроекты#Общество#Экология#Ухов#Городская среда#Сад соловьев
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