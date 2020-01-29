Транспорт пойдет по маршруту мэрии. «Сырая» реформа стартует повышением цен через два дня

Posted 29 января 2020, 08:28
Published 29 января 2020, 08:28
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
С самого начала дискуссий о транспортной реформе было понятно, что повышения тарифов не избежать. Несмотря на пять лет падения доходов населения, из-за роста цен в экономике росли и расходы перевозчиков. Выросшая доля муниципального перевозчика конечно сузила рынок и обострила конкуренцию, но бесконечно использовать этот механизм было невозможно. Другое дело, что должен был получить город взамен повышения цен и насколько должна была вырасти цена за проезд? Что обещали инициаторы реформы Анатолий Путин, Людмила Гаджиева и глава города Дмитрий Самойлов? Кардинальное обновление автобусов, снижение размера субсидий, которые тратит на поддержку отрасли бюджет, полный учет пассажиропотока (читай прозрачность отрасли). Это должно было обеспечить безопасность перевозок и новое качество транспорта. Плюс переход от кэша к безналичной оплате, система тарифных планов, новые остановки — это комфорт и удобство.
Субсидирование отрасли не уменьшается. Судя по параметрам бюджета города разрыв между доходам на содержание транспортной отрасли — 1 млрд рублей. Примерно такие же затраты были и в последние годы. Субсидирование отрасли вырастет в 2021 году примерно до 1 млрд 100 млн рублей, а в 2022 снизится примерно до 800 млн рублей. Мало того, закупки 85 автобусов на 840 млн рублей и девяти трамваев на 462 млн рублей в 2019 году никак не входили в субсидии, а шли сверху. То есть жители Перми уже заплатили за обновление подвижного состава. И будут платить в будущем. Как и раньше мэрия не включает закупки новых автобусов и трамвайных вагонов в расходные статьи. Эти расходы лягут на бюджет поверх субсидий.
С кардинальным обновлением подвижного состава тоже «накладочка вышла». Причем размеры «накладочки» нам еще предстоит оценить. По первоначальному варианту машины класса «Евро 3» не должны были выходить на маршруты начиная с февраля 2020 года. Но нет, экономика победила мечты. По следующему варианту «Евро 3″ можно до 2022 года, а «Евро 4» и дольше. До 2021 года можно использовать на линиях автобусы 12-летнего возраста, потом 10-летнего. Доля «новых» машин резко сокращена. Если в первоначальном варианте, автобусов возрастом до 5 лет должно было быть 50%, затем эту долю сократили до 25%.
При этом окончательные параметры требований до сих пор неясны. Мэрия так и не представила проект единого долгосрочного контракта с частными перевозчиками. Обратите внимание на небольшую, но циничную деталь. Обсуждение и принятие решения о тарифах проходило 27 и 28 января. А дата предоставления проекта контракта — 1 февраля. На просьбу получить документ раньше срока той же Веронике Куликовой, по ее словам, отказали без объяснений. Но даже если предположить, что требования не будут меняться — говорить о «кардинальном» обновлении подвижного состава не приходится.
По другим пунктам плана реформ ситуация примерно такая же. На момент повышения цен на проезд мало что готово. Полное внедрение АСУП (автоматическая система учета пассажиров)? Следующий год, и еще года три после. Транспортно-пересадочные узлы? Неизвестно когда. Остановочные павильоны? Где-то вместе с ТПУ. Заметим, судьба строительства крупных ТПУ будет во много зависеть от позиции краевых властей. И пока неизвестно, как скажется на этом проекте смена руководства региона.
С остановками же ситуация и вовсе смешная. В Перми примерно 1,1 тыс. остановок. По неким нормативам мэрия не обязана ставить павильоны на остановках, где проходит меньше 100 человек в сутки. Как узнать про проходимость остановок, если нет данных по пассажиропотоку? Неизвестно, зато вместо 1,1 тыс. павильонов, в Перми осталось только 873. 670 уже стоят (неважно какие они и в каком состоянии), и осталось поставить 203. Но ставить их будут следующие пять лет.
То есть за 10 месяцев подготовки транспортной реформы ее инициаторы дезавуировали или существенно изменили ключевые идеологические положения реформы, оставив только косметические изменения. При таком подходе решение городской думы работает только в пользу частных перевозчиков. До середины 2020 года действуют «старые» контракты, по которым выручку от оплаты проезда перевозчик не перечисляет в бюджет, а забирает себе. К ним не будут предъявляться никаких новых требований. Просто это будет на 6 рублей больше с каждой поездки. «За счет горожан мы даем возможность частным перевозчикам подготовиться к реформе», — заявил депутат Александр Филиппов.
Главное достижение для пермяков, которое регулярно озвучивает мэрия — это возможность безналичной оплаты проезда и тарифное меню. Это и правда хорошо. До сих пор отрасль частных перевозок представлялась «серой» зоной в которой растворялись огромные суммы наличных денег без нормальной отчетности и прозрачности. Безнал и учет позволяют и отрасль сделать прозрачней, и ввести те самые системы проездных или тарифных планов, когда пассажир сможет выбирать сколько ему платить за проезд в зависимости от количества поездок.
Но как обычно у пермской администрации, есть нюансы. Формально, по документам, любая безналичная оплата даст скидку на проезд с 26 до 24 рублей. Но в реальности, скидку вам дадут только если вы будете платить со специальной транспортной карты (ЕТК). Да, все автобусы города оснащены валидаторами и включены в единую систему оплаты проезда. Но перевозчики наотрез отказались сами платить за банковский эквайринг и от своей позиции не отступили, то же самое сделала и администрация города. В результате взаимного упорства пострадают пермяки. Потому что в 70% автобусов скидок по банковскому пластику с 1 февраля не будет. Есть ЕТК? Получаете все возможности безналичных скидок и тарифных планов. Нет ЕТК, а есть только банковская карта? Ждите, когда ваш любимый перевозчик и ваша любимая администрация подпишут между собой новый контракт. Ждать придется в лучшем случае до апреля, а по большей части до 15 июля 2020 года. Кстати, на официальном городском сайте на этом нюансе внимание никак не акцентируется. И видимо, 1 февраля, несмотря на день субботний, в адрес городских властей прозвучит много интересных слов. Люди помянут не только повышение цены, но и введение в заблуждение.
Триумф воли или безволия?
С ЕТК тоже, знаете ли, не все в порядке. Дело в том, что к сейчас продано только 5,5 тыс. карт (из примерных 600 тыс., которые могут потребоваться). Меньше 1%. Повышение цен через 2 дня, а пунктов покупки карт в миллионном городе, внимание, 37 штук, а в наличии сейчас только 20 тыс. карт. Что будет в пунктах продаж в пятницу 31 января? Для большинства пермяков никаких скидок и тарифных планов не будет еще несколько недель. Но и это еще не все. Правомерность заключения контракта по карточной системе сейчас оспаривается в арбитражном суде. Первая инстанция уже вынесла решение не в пользу властей. Вероятен сценарий, по которому после вердикта суда уже выпущенные 5 (10, 100) тыс. карт придется перевыпускать заново.
Все, что сказано выше депутаты Пермской городской думы озвучивали представителям городской администрации в разных видах и формах на протяжении последнего года. И собственно задавали главный вопрос: «Почему реформу с повышением нужно запускать всенепременно 1 февраля, если основные параметры заработают с 15 июля 2020 года? И почему ее нужно запускать если реформа не готова? » Содержательных ответов было мало, повышение тарифов логично откладывали.
Но уже в понедельник, 27 января, на заседании комитета по экономической политике стало понятно, что больше депутаты этого вопроса не зададут. Сначала на заседание комитета пришли два заместителя председателя думы Алексей Грибанов и Дмитрий Малютин. А потом устами сразу нескольких депутатов прозвучало: «Да, проблема очень сложная. Да, мы углубленно изучаем ее уже год. Но вот нам наконец надо принять тяжелое и серьезное решение». Когда политики говорят, что надо принять «тяжелое но вынужденное» решение, это значит, что народу опять придется платить.
Когда прозвучали слова о тяжелом решении стало понятно, что тариф повысят. Но опять же напомню, это решение необходимое. Вопрос был в размерах, сроках и условиях. Самым разумным решением представлялось повысить тарифы в два этапа: сейчас рубля на два, чтобы перевозчики вздохнули спокойно и не помышляли о забастовках, а с 15 июля до обозначенных 26 рублей со всеми скидками и тарифными меню. И, насколько мне известно, такой вариант обсуждался. Обсуждался вариант и снизить стоимость до 25 рублей. Но на комитете по экономической политике прозвучали только предложения Сергея Ильина о бесплатном проезде для младших школьников и для пенсионеров по выходным. И эти предложения не были оформлены в форме поправок. В результате проект администрации экономический комитет пропустил без существенных изменений. Ровно в том виде, который администрация города продавливала на протяжении полугода.
На пленарном заседании самые последовательные критики транспортной реформы в ее виде снова озвучили свои вопросы и мнения. И не услышали ничего нового из уст Людмилы Гаджиевой и Дмитрия Самойлова. Более того на глазах депутатов развернулся замечательный и поучительный спектакль о подмене понятий и сохранении возможности «серых» финансовых схем.
Депутат Григорьев: «Людмила Анатольевна, проясните, пожалуйста, ситуацию с охватом после 15 июля 2020 года всех автобусов системой автоматического учета пассажиропотока».
Вице-мэр Гаджиева: «Все автобусы будут снабжены валидаторами, включенными в единую систему оплаты. Что же касается дублирующей системы с датчиками на вход и выход пассажиров, то мы предполагаем, что в новых контрактов будет требование об оборудовании этой системой 30% автобусов, а полное дооборудование произойдет примерно к 2023 году».
Тут надо пояснить. Валидатор отслеживает только тех кто заплатил. А система автоматического учета пассажиров — это датчики на дверях — фиксируют всех, кто зашел в салон. То есть для нормального контроля нужны обе системы. Если вы заходите в салон, вас не отметили, вы отдали кондуктору 26 рублей наличкой, а чек он не отбил — деньги ушли кондуктору или перевозчику, а не в бюджет.
Депутат Григорьев: «Мы 100% людей можем считать с помощью валидаторов?»
Вице-мэр Гаджиева: «В настоящий момент, каждый валидатор передает всех в единую систему оплаты проезда. С 26 декабря мы видим всех пассажиров Перми».
Судя по всему Людмила Гаджиева прекрасно понимает различие систем, но сознательно играет в подмену понятий. Валидатор видит только того, кому кондуктор отбила чек (или пропустила карту). Тех, кто не заплатил, или чьи деньги ушли мимо кассы, система не видит. Угадайте, где работают пермские кондукторы частных перевозчиков? Правильно, у частных перевозчиков.
Отметим, уже после этого диалога, Владимир Молоковских прямо на заседании рассказал как бюджет обманули выдав депутату фальшивый билет в автобусе вместо чека.
Заметим, изначально АСУП должен был стоять везде еще год назад, но сначала он превратился в дублирующую систему, а теперь и в необязательную. Думаю перевозчики довольны. Дезавуировано едва ли не основное положение транспортное реформы — прозрачность отрасли. И судя по отсутствию реакции большей части зала для парламентариев это не было открытием.
После этого трансляцию пленарного заседания можно было выключать. Конечно, были еще яркие выступления и хорошие вопросы, но это уже не могло повлиять на результат. Депутаты склонив голову, полностью приняли условия мэрии, и, как выразился Владимир Молоковских, подсунули народу «грязную морковку».
Подчеркну, речь не идет о повышении, оно должно было быть. Но размер, сроки и условия должны были быть другими. Администрация города полгода кормила депутатов обещаниями, не выполнила их, а затем заставила согласиться на свои условия. Депутаты, конечно, очень долго сопротивлялись. Но в конечном итоге «покорно склонили голову и приняли неизбежное». Причем приняли не только согласие, но и ответственность. Репутационные потери думы по этому поводу еще предстоит оценить.
Есть еще одна важная деталь, о которой администрация города изо всех сил умалчивает. Принятые правила формирования тарифа, положения реформы и прочие документы, под которыми поставили подпись депутаты думы предусматривают повышение цены на проезд в Перми каждый год на 1 рубль. Ключевое противоречие всей идеологии транспортной реформы сформулировал все тот же Александр Филиппов еще несколько месяцев назад.
Ничего не ответила мэрия, и следующее повышение цен на проезд ждем всего через 11 месяцев. И бум такси в Перми тоже ждем.