Транспорт пойдет по маршруту мэрии. «Сырая» реформа стартует повышением цен через два дня

Но как обычно у пермской администрации, есть нюансы. Формально, по документам, любая безналичная оплата даст скидку на проезд с 26 до 24 рублей. Но в реальности, скидку вам дадут только если вы будете платить со специальной транспортной карты (ЕТК). Да, все автобусы города оснащены валидаторами и включены в единую систему оплаты проезда. Но перевозчики наотрез отказались сами платить за банковский эквайринг и от своей позиции не отступили, то же самое сделала и администрация города. В результате взаимного упорства пострадают пермяки. Потому что в 70% автобусов скидок по банковскому пластику с 1 февраля не будет. Есть ЕТК? Получаете все возможности безналичных скидок и тарифных планов. Нет ЕТК, а есть только банковская карта? Ждите, когда ваш любимый перевозчик и ваша любимая администрация подпишут между собой новый контракт. Ждать придется в лучшем случае до апреля, а по большей части до 15 июля 2020 года. Кстати, на официальном городском сайте на этом нюансе внимание никак не акцентируется. И видимо, 1 февраля, несмотря на день субботний, в адрес городских властей прозвучит много интересных слов. Люди помянут не только повышение цены, но и введение в заблуждение.