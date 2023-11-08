Банкротство за завод. Самое интересное в арбитражном суде в октябре

По имеющейся у журналиста Properm.ru информации, из-за уголовного дела о взятке между региональным Управлением автомобильных дорог и транспорта (УАДиТ) и подрядной организацией «СПК-групп» Павла Ковыева возник конфликт. Во-первых, он привел к расторжению контракта, работы по которому должны быть завершены до 23 октября 2023 года. В частном разговоре с журналистом Properm.ru Ковыев утверждал, что фактически всё было близко к завершению. Во-вторых, происходящее привело к тому, что реконструируемый участок Восточного обхода остался без освещения — в тестовом режиме оно работало до начала конфликта.