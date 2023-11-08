Банкротство за завод. Самое интересное в арбитражном суде в октябре

Posted 8 ноября, 06:54
Published 8 ноября, 06:54
Modified 10 ноября, 11:40
Updated 10 ноября, 11:40
В октябре в Арбитражный суд Пермского края поступил иск о банкротстве юрлица пермского автодилера Volkswagen — ООО «Экскурс-автомобили». Сумма задолженности, с которой обратился в суд некий Андрей Вахрушев, составляет 10,49 млн рублей. Ранее от его лица конкурсный управляющий Сергей Шестериков публиковал в базе «Федресурс» объявление о намерении выступить с заявлением о банкротстве. Иск к рассмотрению судом пока не принят и оставлен без движения.
По информации журналиста Properm.ru, обанкротить пермских автодилеров пытается покупатель автомобиля Touareg. Мужчина приобретал внедорожник в пермском автосалоне несколько лет назад, в 2019 году за сумму более 4 млн рублей. Из-за ряда дефектов приобретатель машины несколько лет пытался взыскать с пермского салона неустойку, а теперь хочет добиться банкротства пермского автодилера.
По стечению обстоятельств, данные покупателя автомобиля совпадают с данными директора и совладельца ООО «Иж-газ-сервис» из Глазова.
Для сравнения, по ценам 2019–2020 годов стоимость нового автомобиля Touareg в зависимости от комплектации составляла 4–6 млн рублей. По ценам 2023 года бывший в употреблении внедорожник стоит в районе 5 млн рублей, новый — около 10 млн рублей.
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал Юговскому комбинату молочных продуктов в наложении обеспечительных мер — приостановления действия решения ИФНС о взыскании недоимки с пени и штрафами. 26 сентября первая инстанция отказалась приостановить санкции налоговой на взыскание с ЮКМП недоимки по НДС за три года.
Здесь речь идет уже о более длительном периоде неверного применения сниженной ставки по НДС — с 2017 по 2019 год. Соответственно, оспаривается и большая сумма недоимки с пени и штрафами. Согласно решению ИФНС-19 № 2703 (есть в распоряжении редакции), Юговской комбинат должен заплатить в бюджет недоимку с пени и штрафами на сумму более 954 млн рублей.
Само разбирательство по иску Юговского к ИФНС сейчас приостановлено до декабря. На 4 декабря назначено рассмотрение кассационной жалобы в Арбитражном суде Уральского округа. ЮКМП обжалует решение по другому спору, где молочники добивались признания недействительным решения налоговой о взыскании с Юговского более 110 млн рублей. Эта инстанция также отказала предприятию в приостановлении взыскания недоимки.
Сейчас все суммы недоимки предприятием уже уплачены. Одновременно с тем продолжается расследование, связанное с уклонением от уплаты налогов. Как писал «КоммерсантЪ-Прикамье», ранее следствие удовлетворило ходатайства гендиректора Сергея Хазова о прекращении дел в связи с уплатой налогов, пеней и штрафов. Но затем срок следствия по делам был продлен. На комбинате такое решение считают незаконным.
В Перми завершается процедура банкротства ПАО «Мотовилихинские заводы». Конкурсный управляющий сообщил о заключении договора купли-продажи имущественного комплекса предприятия с единственным участником торгов — АО «Ремдизель» (Татарстан). 21 сентября компания предложила за лот 1,3 млрд рублей. Поскольку ПАО является стратегическим предприятием, преимущественное право выкупа его имущества имело государство. Воспользоваться им оно могло в месячный срок, но этого не случилось. Договор с «Ремдизелем» был подписан.
Одновременно с тем, одна дочерняя компания «Мотовилихинских заводов», ООО «Мотовилиха–гражданское машиностроение», выступила против продажи с торгов предпринимательнице из Ульяновска Анне Шубиной помещений заводского общежития. По ходатайству ООО суд наложил на исполнение договора купли-продажи обеспечительные меры.
В своем требовании ООО «Мотовилиха–гражданское машиностроение» просит признать недействительными как договор купли-продажи, так и сами торги. Дочерняя компания предприятия также заявлялась в качестве покупателя, но предложила сумму меньше, чем Анна Шубина, — 50 млн рублей.
Еще одна дочка «Мотовилихи» — металлургический завод «Камасталь» обратился в арбитражный суд с иском о признании бывшего директора «Мотовилихи» Вагаршака Сарксяна банкротом. В иске указано, что на дату подачи заявления общая сумма задолженности составляет более 84,5 млн рублей. Задолженность не была погашена в течение трех месяцев с даты, когда она должна быть уплачена, указывается в документах суда.
Летом 2022 года в рамках дела о банкротстве завода «Камасталь» было частично удовлетворено заявление ФНС России о взыскании в пользу ООО «Металлургический завод Камасталь» убытков с бывшего топ-менеджера «Мотовилихинских заводов» Вагаршака Сарксяна. Во взыскании убытков с других руководителей предприятия (Андрея Костарева, Николая Бухвалова, Вячеслава Цыбулина и Андрея Токарева) суд отказал.
Сарксян пытался обжаловать это определение суда, но суды ему отказали. При оспаривании факта привлечения к ответственности, Сарксян получил отсрочку для исполнения решения суда — до 1 июля 2023 года. 30 октября срок конкурсного производства в отношении ООО «Металлургический завод Камасталь» был продлен еще на шесть месяцев.
В 2011–2016 годах Вагаршак Сарксян занимал пост исполнительного директора ПАО «Мотовилихинские заводы». 4 декабря 2011 года он был впервые избран депутатом Законодательного собрания Пермского края II созыва по партийным спискам от регионального отделения политической партии «Единая Россия». В сентябре 2021 года он был вновь избран депутатом Законодательного собрания Пермского края IV созыва.
Арбитражный суд Пермского края 31 августа 2018 года признал ООО «Металлургический завод Камасталь» банкротом и ввел конкурсное производство на полгода. По данным отчета временного управляющего, на 31 мая 2018 года размер кредиторской задолженности ООО МЗ «Камасталь» составлял 5 млрд рублей, из них 4,4 млрд — задолженность перед ПАО «Мотовилихинские заводы».
Конкурсное производство по ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» продлено до апреля 2024 года. Свое ходатайство управляющий Лев Шляпин мотивировал тем, что имущество ФГУП еще не продано, не разрешен вопрос о взыскании средств с бывших руководителей завода и не завершены мероприятия по привлечению к ответственности лиц, участвовавших в хищении имущества предприятия. В итоге суд назначил рассмотрение отчета конкурсного управляющего на 4 апреля 2024 года.
Кроме того, Генпрокуратура отказалась от требований по изъятию активов ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» в пользу государства. Ранее ведомство выступило против продажи имущества ЗиДа ПСК «Спецпроектстрой» и просило обратить актив в пользу государства. По мнению надзорного органа, фактически территорию ФГУП планировалось приобрести в интересах холдинга «Железно» и для строительства нового моста через Каму.
Уточнение иска последовало после появления нового потенциального покупателя предприятия — холдинга «Технодинамика». В уточненном заявлении речь идет о признании ничтожным договора купли-продажи без применения последствий недействительности. Суд принял измененный иск прокуратуры, а также удовлетворил ходатайство о рассмотрении дела в закрытом заседании, поскольку к материалам приобщены документы Минобороны РФ с грифом «для служебного пользования».
Испанские долги
Кассационная коллегия Арбитражного суда Уральского округа 19 октября отказала испанской компании Amusement Logic, S.L. в удовлетворении жалобы на решения первой и второй инстанции по спору с генподрядчиком строительства зоопарка в Перми АО «РЖДстрой». Архитекторы пытались отменить взаимозачет требований, появившихся после расторжения контракта на оформление объектов зверинца.
В мае Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление «РЖДстрой», был произведен зачет встречных однородных требований Amusement Logic, S.L. к «РЖДстрой» и требований «РЖДстрой» к Amusement Logic, S.L. на сумму 63 966,72 евро и 41 883 рублей. В результате зачета задолженность «РЖДстрой» перед Amusement Logic, S.L. была признана погашенной полностью. Заявление испанского архитектурного бюро о процессуальном правопреемстве было удовлетворено лишь в той части, что правопреемника обязали оплатить услуги представителя «РЖДстрой» и почтовые расходы. Сумма задолженности же перед генподрядчиком стройки ложилась на Amusement Logic, S.L.
Ранее Арбитражный суд Москвы взыскал с Amusement Logic, S.L. в пользу «РЖДстрой» 208 578,09 евро. Таким образом, после взаимозачета испанская компания осталась должна генподрядчику строительства зоопарка более 144 тысяч евро.
Зоопарк в Перми начали строить в 2017 году, за основу были взяты разработки испанского проектировщика. Как в 2020 году выяснял журналист Properm.ru, для проектной документации строительства зоопарка была взята концепция ООО «Полис консалтинг», изначально подготовленная для строительства объекта в Черняевском лесу. Решение о переносе объекта в микрорайон Нагорный было принято в 2015 году. В 2020-м контракт между Amusement Logic, S.L. и АО «РЖДстрой» был расторгнут. В 2022 году стороны начали спорить о долгах по контракту.
На сайте зоопарка было размещено две «испанских» концепции, авторизованных от имени Amusement Logic. Первая — периода 2013 года, когда интересы испанского бюро представляло ООО «Полис консалтинг». ООО «Полис консалтинг» было создано Татьяной Гудзь, супругой Андрея Головина, руководителя МАУ «Бюро городских проектов». Второе — уже времен 2018 года, опубликовано от имени ООО «Викар», тогда СМИ вновь писали о сотрудничестве с испанскими проектировщиками.
По имеющейся у журналиста Properm.ru информации, из-за уголовного дела о взятке между региональным Управлением автомобильных дорог и транспорта (УАДиТ) и подрядной организацией «СПК-групп» Павла Ковыева возник конфликт. Во-первых, он привел к расторжению контракта, работы по которому должны быть завершены до 23 октября 2023 года. В частном разговоре с журналистом Properm.ru Ковыев утверждал, что фактически всё было близко к завершению. Во-вторых, происходящее привело к тому, что реконструируемый участок Восточного обхода остался без освещения — в тестовом режиме оно работало до начала конфликта.
В августе 2023 года УАДиТ в одностороннем порядке расторг с «СПК-Групп» данный контракт. В решении, подписанном недавно покинувшем пост и. о. руководителя учреждения Михаилом Якушевым, говорится, что управление «обязано принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что при определении подрядчика подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии». Речь идет о том, что для участия в аукционе «СПК-Групп» якобы представил договор о работах по реконструкции ул. Попова. В документе говорится, что данный договор не заключался.
Согласно информации в системе госзакупок, общая стоимость контракта, заключенного с «СПК-Групп», с корректировками составила 408,4 млн рублей. Из бюджета компания Павла Ковыева получила 337,79 млн рублей. По утвержденным заказчиком актам приемки работы фактически исполнены на сумму 232,18 млн рублей. В системе есть информация о не принятых к оплате актах выполненных работ.
В августе Павел Ковыев обратился в арбитражный суд с двумя исками к КГБУ «УАДиТ». В первом он требует обязать заказчика принять уже выполненные работы. Во втором иске говорится о признании недействительными требования от 29 августа 2023 о выплате денежных средств по банковской гарантии в связи с односторонним расторжением договора. Сейчас суд приступил к рассмотрению этого иска.
Второй процесс был приостановлен судом — до вынесения решения по первому иску. Кроме того, «СПК-Групп» пыталось наложить обеспечительные меры. Фирма Ковыева просила запретить Управлению автомобильных дорог и транспорта требовать от «Русского народного банка» уплаты в счет возмещения ущерба суммы банковской гарантии, по контракту она составляет 3,87 млн рублей — 1% от начальной (максимальной) цены контракта. Суд дважды отклонил ходатайство.
У «СПК-Групп» основным заказчиком работ являлись Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края и МБУ «Горсвет». С краевым предприятием было заключено 10 госконтрактов на общую сумму 582,7 млн рублей, с «Горсветом» — три на 1,37 млн рублей. Сейчас у компании Павла Ковыева остается действующим только один контракт с УАДиТ — на обслуживание систем наружного освещения на дорогах регионального значения, его срок истекает 31 декабря 2024 года.
В мае 2022 года с «СПК-групп» был заключен госконтракт на устройство стационарного электроосвещения Восточного обхода Перми на участке км 11+565 — км 15+565, км 17+265 — км 21+965, км 23+665 — км 30+015. Его за 387 млн рублей получила компания «СПК-Групп» Ковыева. Компания была единственным участником торгов, с ней и был заключен госконтракт.