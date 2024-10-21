Боги, мизантропы и курьеры. Обзор премьер нового сезона в пермских театрах

Posted 21 октября, 19:00
Published 21 октября, 19:00
Modified 21 октября, 19:00
Updated 21 октября, 19:00
Идет второй месяц нового театрального сезона, и пермские театры активно выпускают премьеры. Самой обсуждаемой в городе стала опера «Пиковая дама» (12+). Но драматические театры тоже радуют интересными спектаклями. О них — в нашем обзоре, где вас ждут боги в киберпространстве, затерянный во времени правдоруб и путешествие на край зоны доставки.
По удивительному совпадению, в один день, 26 сентября, Пермский театр кукол и Театр-Театр представили свои премьерные спектакли. Конечно, сравнивать напрямую «Илиаду 2.0» (16+) кукол и «Мизантропа» (18+) в ТТ невозможно, но слишком много общего у этих работ. Обе — постановки мировой классики, в обеих специально адаптирован текст. И там, и там в определенный момент обращаются к стилю киберпанка. А еще в «Илиаде 2.0» и «Мизантропе» очень резкий контраст между формой и содержанием.
«Илиада 2.0» очень амбициозный проект для Пермского театра кукол и его руководителя, режиссера спектакля Дмитрия Вихрецкого. Мало того, что это постановка по основополагающему тексту мировой культуры, так она еще и совмещает произведение Гомера с идеями из книг Виктора Пелевина! Поэтому мир спектакля разделен на две части, визуально продуманных и застроенных художницей Викторией Ельцовой. На самой сцене бьются друг с другом люди, герои «Илиады», представленные в виде кукол на штоках. Их мир выглядит так, словно в нем случился апокалипсис, — он груб, грязен и ржав. Даже вместо мечей у благородных воинов лишь какие-то зазубренные орочьи пыряла.
Над миром людей находится мир горний — мир богов. Их играют артисты. И тут уже начинается пелевенский киберпанк. Осада Трои оказывается лишь забавой, компьютерной игрушкой, в которую с азартом и спорами рубятся боги-геймеры. Люди для них буквально марионетки, которыми они играются, теша свое эго. Олимпийцы здесь не возвышенные небожители, а жестокие и всесильные подонки и мерзавцы, для которых жизнь человека ничего не стоит, а Зевс — не могучий громовержец, а забавный и внушаемый человечек. Специально для этой роли из ТЮЗа был приглашен Дмитрий Юрков, и он блестяще справился с задачей показать бога как милого, но некомпетентного главу заштатной айти-компании, в которой все сотрудники, вместо работы, в игрушки рубятся.
Разница с настоящими благородными воинами подчеркнута и языком общения персонажей. Текст Гомера был переработан драматургом Сергеем Плотовым, поскольку воспринимать на слух гекзаметр гомеровской «Илиады» современному зрителю, и правда, было бы сложно. Да и добавленные в текст акценты служат выразительности. Куклы-воины говорят, как и подобает героям древних мифов, — красиво, образно, немного высокопарно и пафосно. Боги же выражаются, как современные люди, не чураясь грубости и ругательств (того и гляди, в манере геймеров расскажут, что они делали с чьей-то мамкой). В приступе злости они даже могут сами пойти в бой! Хотя как «сами», их аватары на земле.
Но именно в руках этих лицемерных богов жизнь и смерть героев. От храбрых воинов не зависит ничего. Это подчеркнуто поединком Ахиллеса и Гектора. Вернее, тем, что никакого поединка нет. Олимпийцы голосованием решают, чья возьмет, и тот, у кого меньше баллов, погибает.
Кажется, что это слишком прямо и в лоб. Метафору «люди — это марионетки богов» просто бросают зрителю в лицо. И это отлично! Благодаря постановочным решениям Дмитрия Вихрецкого, сценографии Виктории Ельцовой и игре артистов грубый и прямолинейный подход в изложении древнегреческой поэмы оказывается невероятно выразительным и точным в раскрытии ее сути. Действительно, посыл всех древнегреческих трагедий сводится к тому, что человек лишь игрушка в руках всесильных богов и злого рока. Герой может совершать какие угодно невероятные подвиги, но если боги решат, что ему «гейм овер» — то ему «гейм овер». Плохо быть героем древнегреческого произведения. По возможности избегайте.
При этом сами боги виделись грекам такими же, как они, людьми. Просто всесильными. То есть кончеными мразями. «Илиада 2.0» удивляет именно тем, как за грубостью формы и постановочными приемами скрывается верно распознанное истинное лицо эпоса, лежащего в основе европейской культуры. Поэтому даже некоторые шероховатости вроде скомканного финала только добавляют этой грубости очков атмосферы.
«Мизантроп», поставленный в Театре-Театре режиссером Елизаветой Бондарь, тоже переписанная классика. Либреттист Александр Плотников переделал текст малоизвестной у нас пьесы Мольера так, что ее герой — правдоруб и мизантроп Альцест (Марат Мударисов), которому трудно жить и любить в обществе, пропитанном ложью, — оказывается не при дворе французского короля, а в нашем советском прошлом, в лихих 90-х, и даже в антиутопичном будущем.
Каждая эпоха, конечно же, отличается своим ярким визуальным стилем, продуманным художником Анваром Гумаровым. Тут и огромный портрет Ленина с комсомольского значка, виднеющийся в разрыве гигантского полотнища, и эклектичные многоцветные 90-е, и переливающееся диодами кибернетическое будущее. И через все эти эпохи, в которые меняются друзья и знакомые Альцеста, он сам, со своей правдой и костюмом потрепанного советского неформала, проходит неизменным. Пока он поет о правде, окружающие поют о том, что иногда этой самой правдой можно поступиться. Да, это отчасти мюзикл (композитор Николай Попов), где поэтический текст именно поют. Уж что-что, а петь в Театре-Театре умеют.
«Мизантроп» идет два часа без антракта, и всё это время невозможно оторваться от яркого, остроумного, насыщенного динамикой энергичного действия, в котором актеры очень легко себя чувствуют, умело присвоив текст, написанный по мотивам Мольера, и задорно перебрасываясь укорами, грубостями, делясь горестями и отсылками к современности. Особенно хорош негодяй Оронт — в исполнении Владимира Котляревского получилась очень колоритная сволочь.
«Мизантроп» превосходно поставлен, сыгран и спет. Форма постановки почти безупречна. Это огромная, сложная и филигранная работа, сделанная на «отлично». Все ее участники по праву могут этим гордиться. Но эта работа не предлагает никаких смыслов и идей. Точнее, пытается, но ничего не выходит. В сердце спектакля заложен посыл о том, что правда всегда одна, она не меняется, каким бы ни было время. И говорящему правду сложно будет всегда. Вот только авторы не придумали никакой смены времен. Когда действие из тоталитарного «совка» переносится в веймарскую Россию, кажется, вот оно, изменение, но потом, в будущем, герои снова оказываются в тоталитарном «совке», только уже кибернетическом, с нейросетью «Железный Феликс 2». И проблема этого дежурного антисоветизма не в самом антисоветизме, а в том, что он дежурный. То есть представляет собой не критику проблем, что были в обществе, а набор банальностей, штампов и благоглупостей, давно набивших оскомину.
И местный Альцест ничего, кроме штампов и банальностей, предложить не может. Он просто «за» всё хорошее и «против» всего плохого, при этом мотивировать свою позицию не может. Это отлично иллюстрирует важнейшая сцена, где Альцест критикует стихи Оронта. В пьесе Мольера герой очень подробно объяснял, почему стихи фуфло, и даже приводил более удачный пример. В нашем спектакле Альцест ничего не объясняет. Он просто ругается, как босяк. Все два часа ему нечего сказать, кроме грубостей и того, что все вокруг дураки, а он один д’Артаньян в белом пальто (герой Марата Мударисова, и правда, одет в белое пальто!). То есть вся великолепно сделанная конструкция спектакля сводится к пустой истории про нитакусю в белом. Такие истории набили оскомину не меньшую, чем дежурный антисоветизм. Но на конкретно эту хотя бы смотреть приятно.
Хотя Сцена-Молот и пытается снова стать площадкой для театральных экспериментов, но жанр камерного мюзикла там не оставляют. В последние два года появлялись интересные работы, вышедшие из лаборатории мюзикла: «Живая история о смерти» (12+), «Как пережить лето» (12+). В этом году таким спектаклем стала «Чертова доставка» (16+). Это музыкальное роуд-муви режиссера Ксении Малининой, посвященное герою нашего времени — курьеру. Занятно, что в Перми уже сняли фильм про курьера, которого сыграл актер Театра-Театра Алексей Корсуков, а на той же Сцене-Молот идет опера «Сережа очень тупой» (16+), в которой три курьера ставят простого обывателя в очень абсурдную ситуацию.
В «Чертовой доставке», наоборот, самый обычный курьер Макс (Илья Курицын) попадает «в непонятное», когда по просьбе коллеги берется доставить его посылку. Эта миссия окажется необычной, потому что Максу придется буквально пойти туда, не знаю куда, чтобы отнести то, не знаю что. В общем, путешествие курьера будет сказочным во всех смыслах этого слова. Кого только Макс ни встретит на своем пути! Лешего, человека-собаку, карликов, русалок, призраков, супергероев и даже самых страшных чудовищ на этой планете — риэлторов. Но Макс выдержит все испытания и сделает эту чертову доставку!
Всё действие проходит в атмосфере кабаре, выстроенной художницей Марией Левиной, под музыку Кирилла Бузмакова, в которой слышны самые разные стили, от блюза до хип-хопа.
Автор либретто Александр Гореликов, явно, очень подробно изучил книги Владимира Проппа и сумел вплести в эту историю столько сказочных образов и ритуалов, сколько смог. Тут и мост как проход между мирами, и инициация, и волшебный артефакт, и много чего еще. Кажется, даже слишком много. Каждая такая встреча-обряд — отдельный забавный и странный номер с песнями, танцами и загадками. Ксения Малинина сделала упор именно на мистику и таинственность всего происходящего, не забыв подбавить юмора, так что в итоге «Чертова доставка» выглядит, как детский утренник из рук Дэвида Линча, возьмись он его сделать.
Спектакль очень легкий и веселый — должен быть. Но кое-что в нем перегружено. Эпизодов-встреч слишком много, и некоторые явно затянуты. Баланс между юмором и мистикой тоже не налажен, постановка мечется от интересничания на пустом месте к бодрой озорной шутке, хотя ощущение мистического всё-таки возникает. Этот мюзикл может прекрасно развлечь и повеселить, но в этом легком облаке радости ощущается, пусть и непреднамеренная, градовая тяжесть. И она только мешает.