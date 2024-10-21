Боги, мизантропы и курьеры. Обзор премьер нового сезона в пермских театрах

«Мизантроп» превосходно поставлен, сыгран и спет. Форма постановки почти безупречна. Это огромная, сложная и филигранная работа, сделанная на «отлично». Все ее участники по праву могут этим гордиться. Но эта работа не предлагает никаких смыслов и идей. Точнее, пытается, но ничего не выходит. В сердце спектакля заложен посыл о том, что правда всегда одна, она не меняется, каким бы ни было время. И говорящему правду сложно будет всегда. Вот только авторы не придумали никакой смены времен. Когда действие из тоталитарного «совка» переносится в веймарскую Россию, кажется, вот оно, изменение, но потом, в будущем, герои снова оказываются в тоталитарном «совке», только уже кибернетическом, с нейросетью «Железный Феликс 2». И проблема этого дежурного антисоветизма не в самом антисоветизме, а в том, что он дежурный. То есть представляет собой не критику проблем, что были в обществе, а набор банальностей, штампов и благоглупостей, давно набивших оскомину.