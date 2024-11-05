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2023 год

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Ноябрь
В Прикамье только половина семей могут позволить себе снять двухкомнатную квартиру
5 ноября, 12:01
Апрель
В Прикамье на 56% увеличилось количество вакансий для людей с инвалидностью
15 апреля, 09:40
Пермская кондитерская фабрика заработала более одного миллиарда рублей в 2023 году
13 апреля, 09:57
Февраль
В Пермском крае на дороге в Хохловку появятся новые дополнительные полосы
19 февраля, 13:02
В Прикамье из оборота изъяли 25 партий молочной продукции общим весом 103 кг
19 февраля, 11:55
Январь
Маркус и Афродита. Как пермяки называли своих детей в 2023 году
19 января, 10:00
В Добрянском округе Прикамья откроется парк ледопадов
Посетить ледовый городок можно будет менее, чем через две недели.
9 января, 06:52
Пермяки хотят зарабатывать 111 тысяч рублей в месяц
6 января, 09:33
Декабрь 2023
Спецпроект
2023 год стал вишенкой без торта. Вроде красиво, но чего-то не хватает
Колонка по итогам года от журналиста Properm.ru Татьяны Зыряновой.
В пермском ТЦ «Семья» расширят игровую зону и обновят рестораны
25 декабря 2023, 09:02

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