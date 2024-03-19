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Сергей Медведев

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Март
Экс-депутата Пермской городской думы оштрафовали во второй раз за месяц
19 марта, 16:04
Февраль
Пермского экс-депутата за оскорбление власти накажет Мотовилихинский суд
Пермяку грозит штраф до 100 тыс. рублей.
14 февраля, 06:38
Ленинский районный суд не смог наказать экс-депутата из Перми, критиковавшего СВО
Дело передано в другой суд.
10 февраля, 14:35
В отношении пермского экс-депутата за критику СВО возбудили дело о мелком хулиганстве
5 февраля, 05:31
Январь
Новым депутатом гордумы Перми вместо критиковавшего СВО стал осмотрщик вагонов
Статус мандата депутата стал плавающим после ухода Сергея Медведева.
30 января, 10:56
«Моя жизнь в России». Критикующий СВО пермский депутат хочет вернуться в РФ
Сергей Медведев покинул Россию 13 января.
26 января, 04:44
«Для меня великая честь». Сергей Медведев о решении пермской думы лишить его мандата
23 января, 13:38
Пермские депутаты отобрали мандат Сергея Медведева, критиковавшего СВО
23 января, 09:28
Депутат гордумы Перми Сергей Медведев уехал в Грузию после критики СВО
Он хочет продолжить заниматься политикой.
23 января, 03:00
В думу Перми не поступало заявления об отзыве мандата депутата, осудившего СВО
17 января, 07:01

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