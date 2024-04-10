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Цены на продукты

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2024
Власти рассказали об уровне производства яиц в Пермском крае
10 апреля, 02:59
В феврале в Пермском крае сильнее всего, на 2,3%, подорожали услуги
18 марта, 16:23
Стоят больше 150 рублей! Пермский эксперт объяснил причину роста цен на бананы
Ситуация с бананами стала сложнее в феврале из-за ограничения поставок из Эквадора.
16 февраля, 03:28
Экономисты из Пермского политеха пояснили, почему растут цен на яйца
15 января, 13:40
В Росптицесоюзе пояснили, подешевеют ли яйца в 2024 году
12 января, 04:42
Автомобили, недвижимость, продукты. Что и на сколько подорожает в 2024 году?
В 2024 году цены вырастут практически на все. Самый серьезный рост ожидается в продовольственной сфере.
3 января, 05:00
2023
Цены на сельхозпродукцию в Прикамье за месяц выросли на 10,4%
26 декабря 2023, 10:49
В России хотят принять закон о регулировании цен на продукты при росте на 30%
19 декабря 2023, 02:42
Стоимость новогодней корзины в Пермском крае выросла на 16%
18 декабря 2023, 03:35
За месяц цены на товары и услуги в Пермском крае выросли на 1,4%
29 ноября 2023, 06:22
В Пермском УФАС заинтересовались ростом цен на курятину и куриные яйца
22 ноября 2023, 14:19
Жалобы на рост цен побили все рекорды. Каким на самом деле был 2022 год — глазами пермского УФАС
Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю (УФАС) Александр Плаксин подвел итоги ушедшего года и рассказал о планах на 2023 год в интервью журналисту Properm.ru Татьяне Зыряновой.
19 января 2023, 08:30

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